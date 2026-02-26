José Manuel Albares comparecerá a petición propia en el Congreso para explicar el Tratado de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá próximamente a petición propia en el Congreso de los Diputados para informar sobre el nuevo tratado entre España y el Reino Unido relativo a Gibraltar, un acuerdo que, según sus palabras,es "histórico" y “abre una nueva etapa de convivencia y oportunidades” para el Campo de Gibraltar y el peñón.

Albares ha ceelebrado que el tratado ya es público y se encuentra disponible en la web y redes sociales del Ministerio. Además, ha sido remitido por carta a todos los alcaldes del Campo de Gibraltar, al presidente de la Junta de Andalucía y a los principales actores económicos y sociales de la zona, con quienes se ha reunido en múltiples ocasiones para explicar el contenido del acuerdo.

Entre los principales objetivos del tratado, el ministro destacó la desaparición de la verja, "el último muro de Europa continental", y la garantía de libre circulación de personas y mercancías, un beneficio directo para los 15.000 trabajadores transfronterizos.

Albares subrayó que el acuerdo corrige “desequilibrios y distorsiones en materias como impuestos indirectos y medio ambiente” y, al mismo tiempo, "mantiene y protege la reclamación de soberanía de España". En total, según el ministro, el tratado representa una oportunidad para los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar.

El titular de Exteriores ha insistido en que se trata de “un tratado histórico para el Campo de Gibraltar, para Andalucía, para España y para Europa”, que marcará el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre España y el Reino Unido una vez sea presentado ante el Congreso y posteriormente ratificado.