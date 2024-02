El Gobierno de Gibraltar reportará a la Policía un posible sabotaje de su sistema informático

Sobre las 17:10 de este lunes, la infraestructura informática del Gobierno de Gibraltar comenzó a sufrir una interrupción total de internet, afectando correos electrónicos y acceso a la red, además de otros servicios, incluida la transmisión en vivo del Parlamento. El Ejecutivo gibraltareño indica que no está claro si esta interrupción fue un sabotaje y, señala que, de ser así, de alguna manera estaría relacionada con la acción reivindicativa llevada a cabo por el Departamento de Tecnología de la Información y Logística (IT y LD, por sus siglas en inglés), apoyada por el sindicato GGCA, que el Gobierno considera "completamente injustificada y desproporcionada".

"Este potencial acto deliberado y peligroso de sabotaje ha afectado a todos los departamentos de servicios públicos, incluidos la Policía, el Departamento de Seguridad Social, Vivienda y la Agencia de Cuidados. Ha interrumpido la comunicación de ciudadanos vulnerables con servicios esenciales, y al cortar la transmisión en vivo del Parlamento obstruyó el acceso público al corazón de nuestra democracia. Ha planteado un serio riesgo para la seguridad de la infraestructura nacional de Gibraltar y ha puesto vidas en peligro. Los servidores públicos que intentaron acceder a internet hoy se encontraron con un mensaje que hace referencia directa a la acción industrial y cita el comunicado de prensa original del GGCA con una cita específica de disparidad salarial", indica el Ejecutivo en un comunicado.

"El Gobierno se sorprendió de la descripción de este mensaje por parte del GGCA como "humorístico". Es inaceptable que este mensaje aparezca en las computadoras de más de 3.000 servidores públicos al intentar usar internet para asuntos de trabajo importantes, de manera que los oficiales de IT y LD presionen su demanda que vería aumentar los salarios básicos hasta 12.000 libras al año. El Gobierno mantiene su posición de que los salarios y las escalas salariales de IT y LD son justos y proporcionales a los roles y la experiencia. El personal de IT y LD también se beneficia de la progresión automática en su carrera a medida que se abren vacantes. Estos salarios básicos se ven fortalecidos por pagos por horas extras, que como se destaca en el informe recientemente publicado del Auditor Principal, aumentan sustancialmente el salario neto", indica el Ejecutivo llanito.

En este momento, el uso de internet no se ha restaurado completamente para el servicio público o para los miembros del público que deseen contactar con el Gobierno, algo que el número 6 considera inaceptable. "El Gobierno se reserva el derecho de hacer frente a esta escalada irrazonable que está interfiriendo con sus sistemas de comunicación electrónica con medidas que considere apropiadas. Además, el Gobierno tomará cualquier medida disciplinaria necesaria contra cualquier persona que se encuentre responsable de este sabotaje deliberado de la infraestructura crítica de Gibraltar. El Gobierno se disculpa con el público por la interrupción de los servicios públicos y tomará todas las medidas razonables para garantizar la estabilidad del servicio al público", finaliza el comunicado.