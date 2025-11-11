Así es la vida personal de Andy, Andrés Morales más allá de la música

Andy se ha liberado tras permanecer atrapado en el dúo musical Andy y Lucas, con el que se dio a conocer cuando apenas era un adolescente. Andrés Morales, su nombre real, se encuentra de gira por los platós de televisión. Tras romper su silencio en El Hormiguero con Pablo Motos ha visitado El tiempo justo para confirmar sus palabras delante de Joaquín Prat. “Me siento liberado. Ahora podré hacer lo que yo quiera. No preveía que fuéramos a terminar tan mal. Me da mucha pena porque hemos compartido cosas muy bonitas y hemos sido amigos toda la vida. Ha sido inevitable, pero me da muchísima lástima”, ha comentado en el magacín de Telecinco.

El artista gaditano inicia una nueva etapa en solitario. Ya tiene varias fechas fijadas, entre ellas una en septiembre de 2026 en el Gran Teatro Falla de Cádiz. En El Hormiguero ha presentado Marioneta, su primer single en el que lanza varios dardos a Lucas. “Nunca me había planteado una carrera en solitario, no me veía sin Lucas. Pero después de cómo fue todo, no me iba a quedar en casa”. Marioneta bebe de sus experiencias personales. “No quería entrar en más lío del que había, pero es un tema muy personal, habla de experiencias que he vivido y de un desamor que me hizo mucho daño”, ha aclarado.

¿Cómo es la vida personal de Andy? Andrés Morales Troncoso nació en Cádiz el 28 de septiembre de 1982. Desde pequeño ha estado vinculado a la música. De hecho, en el instituto fundó una banda junto a tres amigos que sería el germen de Andy y Lucas, el dúo musical con el que se dieron a conocer en el mundo de la música.

Andy se convirtió en padre por primera vez con tan solo 24 años. A día de hoy se desconoce la identidad de aquella mujer. Su hija Claudia ya tiene 18 años. Más tarde, en 2012, el cantante comenzaba una relación sentimental con Trini Bueno, una antigua compañera del instituto que regresó a Cádiz tras un periplo por Barcelona.

Cuando la relación con Trini empezaba a afianzarse tuvieron que sobreponerse a un importante revés. Trini estuvo a punto de morir debido a un grave accidente de tráfico. Tras someterse a 11 cirugías, pudo reponerse y su noviazgo salió más fortalecido de aquel duro trance.

Después de seis años de relación, Andy y Trini contrajeron matrimonio en 2018. El enlace tuvo lugar unas semanas después del nacimiento del segundo hijo del cantante gaditano, Andrés. El intérprete, siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano, hasta que anunció su separación en la revista Semana. Por aquel entonces, ya había iniciado un nuevo romance con Clara Gonçalves, su pareja actual, que trabaja como maquilladora profesional y acompaña al artista en los conciertos y grabaciones.