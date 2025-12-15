Viaje a Islandia, el pack que propone Andrés Velencoso de cara a la Navidad

Islandia no solo es un destino de ensueño para aventureros. También es el origen de una de las ginebras más premiadas del mundo. En 2004, Martin Miller recorrió la isla en busca del agua glacial más pura para crear Martin Miller’s Gin, una ginebra super premium que destaca por su destilación en dos fases —botánicos terrosos y cítricos por separado— y un equilibrio impecable que le ha granjeado innumerables medallas internacionales.Ahora, esa épica búsqueda inspira “A Prueba de Islandia”, un abrigo de edición limitada nacido de la segunda colaboración entre Martin Miller’s Gin y OOTO, la firma masculina cuyo director creativo es Andrés Velencoso.

El modelo y actor, embajador habitual de la ginebra, ha impregnado la prenda de su visión: funcionalidad extrema con estilo atemporal.Técnicamente impecable, el abrigo pertenece a la colección Otoño/Invierno 2025-26. Incorpora relleno Thermolite, ligero, transpirable y térmico incluso en condiciones húmedas, tejido exterior repelente al agua y fibras recicladas que refuerzan la sostenibilidad.

Diseñado para resistir vientos, lluvia y frío islandés, resulta igual de versátil en la ciudad o el campo.El pack navideño exclusivo une una botella de la gin islandesa Martin Miller’s Gin con este abrigo robusto y elegante. Un regalo perfecto para quienes aman la coctelería premium y la moda con alma exploradora. Disponible en la tienda oficial de Amazon de la marca por 170 euros, mientras dure la edición limitada.

Si buscas algo que vaya más allá de lo material, una historia de pureza, aventura y diseño, este conjunto es imbatible. Andrés Velencoso lo resume: une viaje, creación y moda. Ideal para el espíritu libre que no teme a los elementos, pero sabe enfrentarlos con clase.