Así es la venezolana María Nelo, la esposa de Pablo Echenique que acaba de anunciar su divorcio

María Alejandra Nelo Bazán, conocida en su entorno de familia y como Mariale, es una venezolana de 43 años que ha saltado al primer plano de la actualidad al anunciar su separación con el ex dirigente de Podemos Pablo Echenique. El ya ex político anunció hace dos años que dejaba la actividad parlamentaria y de directiva de la formación para centrarse en su labor investigadora. A su lado, siempre Mariale. Tras doce años de matrimonio, empero, la historia de ambos como pareja ha puesto fin de forma abrupta.

Echenique, físico teórico y con una discapacidad del 88% debido a una atrofia muscular espinal conoció a su ya ex esposa en 2009, en la Universidad de Zaragoza. La venezolan también sufría una discapacidad y congeniaron. Ella se dedicaba a la investigación genética, como él. Tras tres años juntos formalizaron su relación con una boda de carácter íntimo en Tenerife, ajenos ambos a la grandilocuencia y excesos, como en principio quiso escenificar en su labor política el propio Echenique.

A lo largo de este decenio largo como matrimonio María fue un apoyo fundamental para Echenique, asumiendo roles de cuidado mutuo debido a las limitaciones físicas de ambos, aunque ella misma reconoció haber priorizado las necesidades de él sobre las suyas, especialmente en detrimento de su carrera profesional. Este agotamiento es el que le ha llevado a pedir divorcio, según ha comentado ella mismoa.

María se describe como una persona reservada, renuente a salir en los medios y en actos de masas lo que llevaba mal con la popularidad de su pareja a lo largo de estos últimos diez años. Ha relatado cómo en todo momento ha querido sobrellevar este panorama y las críticas sore su aspecto que tenía que aguantar sobre su marido, lo que afectaba a su vida personal y profesional.

La pareja no tuvo hijos, pese al deseo de ambos. Aunque no han podido cumplir con ese sueño y con la separación ya avanzada, la venezolana asegura mantener una relación cordial con su ex marido a quien define como "el amor de su vida".

La petición de divorcio firmada por ella se ha conocido a raíz de una entrevista que ha aparecido recientemente en la web The Objective. En ella María Nelo expresa su deseo de recuperar su libertad y priorizar su desarrollo personal y profesional, tras años de sentirse en un segundo plano, acompañando a Echenique en su labor. Tras vivir en Zarazoza, la venezolana asegura que afronta una vida profesional satisfactoria en este año y reside al sur de Madrid, independencia y felicidad en lo personal que compensa el pesar por haber roto con su pareja. Apartada de una figura conocida como su ex marido, María Alejandra parece sentirse más segura en un ámbito de más privacidad y donde su trabajo está libre de comentarios y miradas indiscretas, aunque precisamente a tenor de esta entrevista ha saltado al primer plano de la actualidad.

Una de sus prioridades personales en estos momentos sería convertise en madre, acogiéndose en principio a la adopción.