Úrsula Corberó y Chino Darín se convierten en padres, los detalles que lo cambian todo

La historia de amor entre Úrsula Corberó y Chino Darín cristaliza en la paternidad justo cuando celebran el décimo aniversario de su relación. La pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Dante, que ha nacido en la Clínica Corachán de Barcelona. El actor, hijo de Ricardo Darín, que tuvo que viajar a contrarreloj desde un rodaje en Buenos Aires para no perderse el parto, ha definido la experiencia como algo "glorioso", mostrando su felicidad por haber llegado a tiempo para recibir a su pequeño en la capital catalana este pasado lunes.

Aunque los compromisos profesionales han obligado al intérprete de El Reino a separarse de los suyos apenas unos días después del nacimiento, sus palabras destilan una devoción absoluta. Darín ha explicado que, pese a valorar que el bebé naciera en Argentina, primó el deseo y la comodidad de la actriz de La casa de papel, quien se encuentra recuperando energías rodeada de su familia. Entre sus trabajos más recientes figuraba el de la esposa gaditana del protagonista de Chacal, a cargo de Eddie Redmayne.

El pequeño Dante se ha convertido en el eje central de un clan muy unido, donde las ojeras por la falta de sueño se llevan con el orgullo de quien estrena el papel más importante de su vida. La llegada del pequeño también ha supuesto el estreno de Ricardo Darín como abuelo, quien no ha podido ocultar su entusiasmo a las puertas del hospital barcelonés. El veterano actor, pletórico con el nuevo miembro de la familia, ha seguido de cerca esta cuenta atrás junto al resto de parientes que viajaron expresamente para la ocasión. Sin duda, Dante llega para poner el broche de oro a una de las relaciones más sólidas y queridas del panorama artístico, demostrando que para Úrsula y Chino, la familia es la verdadera "gran producción" personal de sus carreras.

La elección del nombre, Dante, no responde a tradiciones familiares ni a significados ocultos, sino simplemente al gusto personal de la pareja, que buscaba algo con fuerza y sencillez para su primogénito. Durante estas primeras horas como madre la actriz se ha volcado por completo en el cuidado del pequeño, mientras Chino compartía con humor que, entre las visitas y los cuidados del recién nacido, el descanso ha pasado a un segundo plano. "No estamos durmiendo nada, pero estamos plenamente felices", confesaba el actor, quien ve en la paternidad lo que sería un proyecto a largo plazo que requiere de toda su paciencia y dedicación.

Este nacimiento supone un punto de inflexión para ambos, quienes han logrado compaginar sus meteóricas carreras internacionales con una estabilidad personal envidiable. Para Úrsula Corberó, que se mantuvo muy activa y vital durante todo el embarazo, este retiro temporal cerca de su familia supone un respiro necesario antes de volver a sus futuros proyectos. Mientras tanto, el entorno de los actores también celebra la llegada del bebé.