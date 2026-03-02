Última hora sobre el estado de salud del rey Harald de Noruega, convaleciente en Tenerife

Harald de Noruega se encuentra bajo vigilancia médica tras ser hospitalizado durante su retiro vacacional en Tenerife la semana pasadoa. Lo que comenzó como una estancia de desconexión en un exclusivo complejo de Costa Adeje se transformó en un contratiempo de salud debido a un cuadro de deshidratación complicado por una infección cutánea en una de sus piernas.

El monarca de 90 años está en observación aunque los informes transmitidos por su equipo médico personal trasladado a Canarias expresan una evolución favorable y una respuesta positiva a los tratamientos administrados en el hospital universitario tinerfeño, para tranquilidad de la opinión pública noruega.

La Casa Real confirman que la pareja real, el rey y su eposa, la reina Sonia, permanecerán en Tenerife hasta que la recuperación sea plena, al menos hasta finales de esta semana.

Esta situación ha obligado a una reorganización temporal en la jefatura del Estado en Oslo, donde el príncipe Haakon ha asumido las funciones de regente mientras colea toda la polémica por la aparición de su esposa, Mette-Marit, en documentos que la vinculan de manera evidente con Jeffrey Epstein. En sus recientes apariciones públicas, el heredero ha querido trasladar un mensaje de calma y gratitud, subrayando que su progenitor muestra signos evidentes de mejoría, aunque sin aventurarse todavía a fijar una fecha concreta para el vuelo de retorno a la capital noruega.

El entorno elegido para este periodo de reposo es el emblemático hotel Bahía Duque, un enclave de lujo que ofrece la privacidad y el clima suave necesarios para la rehabilitación de una persona de su avanzada edad.

Aunque el plan inicial de vacaciones se extendía hasta la primera semana de marzo, la prioridad absoluta de la corona ahora es monitorizar que la herida cicatrice correctamente y evitar cualquier recaída que pudiera comprometer su bienestar. Se espera que, conforme avance la semana, se emitan nuevos partes oficiales que arrojen luz sobre el momento en que el veterano rey podrá retomar su agenda institucional.