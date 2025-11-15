The Yoga Gallery Fest culmina su cita sevillana

El encuentro The Yoga Gallery Fest cierra hoy su primera edición en Sevilla, con más de 500 asistentes confirmados, el 82% de fuera de Andalucía, incluyendo delegaciones de Alemania, Francia e India. Tras seis convocatorias en Madrid y Barcelona, este evento ocupa el Convento de Santa Clara durante tres días, con un programa de más de 50 sesiones que combinan yoga, meditación, charlas y arte, orientadas a temas como derechos humanos y sostenibilidad.

El monumento ha servido de sede por su valor histórico y su adecuación a actividades de introspección. Las jornadas se abrieron el jueves 13 con Gabriel Peña, coordinador y profesor formado en India, con una presentación sobre el yoga como herramienta de autoconocimiento y cambio social. Se ofrecieron tres clases simultáneas de asanas y meditación, con capacidad para 200 personas en total.

El Dr. Ratan Singh, director de un centro de Ayurveda en Gokarna (India), impartió un taller sobre integración de yoga y medicina tradicional, basado en su atención anual a cientos de pacientes. Se abordaron protocolos para equilibrar funciones corporales, con énfasis en evidencia clínica. Paralelamente, Alejandra Estrada, instructora local, dirigió una sesión de yoga restaurativo. El día finalizó con un concierto de música tradicional india y el montaje de exposiciones artísticas sobre ecología y migración, que atrajeron a un 15% más de visitantes de lo previsto.

En la segunda jornada se priorizó aplicaciones prácticas del yoga en contextos sociales. Candida Vivalda, experta en Jivamukti Yoga y activista en derechos humanos, condujo una meditación adaptada a traumas, seguida de un debate sobre su uso en prevención de violencia de género.

La formadora Mireia Coma-Cros, educadora social, presentó un taller sobre yoga para enfermedades crónicas, citando estudios que muestran reducciones del 25-30% en marcadores de estrés.

Eva Oller, experta en métodos como el de Sri K. Pattabhi Jois, ofreció una clase de vinyasa para practicantes intermedios. Alexis Racionero, autor sobre Kundalini Yoga, expuso su método Wakenpath en una charla sobre meditación y filosofía oriental aplicada a la vida cotidiana.

La edición prosigue este sábado y concluye esta tarde. Están previstas sesiones matutinas de pranayama a cargo de Ratan Singh y un panel moderado por Peña sobre yoga y objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Vivalda y Coma-Cros se unen en un taller de yoga inclusivo para personas con discapacidade