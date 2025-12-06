Tardeo, cócteles y menos graduación, las tendencias de consumo de cara a 2026

El mercado español de bebidas espirituosas vive una renovación liderada por la Generación Z y el auge del tardeo. Según el Informe de Tendencias en Cócteles de Bacardi para 2026, un 43 % de los jóvenes de 18-29 años planea beber más cócteles el próximo año y un 66 % ya elige opciones low-ABV (baja graduación. El 40% de los españoles prefiere socializar más temprano por la tarde-noche, consolidando el tardeo como la nueva forma de ocio frente a la noche tradicional y reduciendo las salidas a bares nocturnos (32 % planea ir a menos). Este consumidor busca experiencias con mayor propósito: conexiones auténticas off-line (41 % quiere socializar menos on-line), sostenibilidad y calidad premium.

El cóctel deja de ser solo bebida para convertirse en celebración: el 76 % prefiere que lo prepare un barman y los favoritos en 2026 serán el Mojito (41 %), Gin & Tonic (35 %) y Ron con Cola (27 %).

Este cambio no es solo horario, sino de valores. El informe, elaborado con The Future Laboratory y basado en 1.000 encuestados españoles (y 11.000 a nivel global), dibuja un consumidor más intencional que rechaza el exceso y abraza la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad.

El tardeo se ha convertido en la nueva noche española. El 40 % sale antes y el 32 % reduce salidas nocturnas, alineándose con la macrotendencia global “Afternoon Society”. Las marcas responden: Martini relanza así su Bianco Spritz y gama 0,0 % para la hora del vermut, mientras St-Germain Spritz se posiciona como la bebida ligera y floral del tardeo.

La Generación Z no bebe menos, bebe distinto. El 73 % consumió alcohol el último mes, pero dos tercios eligieron low-ABV. El 43 % planea aumentar el consumo de cócteles (frente al 19 % de la población general), el 40 % prefiere un Spritz al vino en la comida y el 35 % cierra con Espresso Martini, duplicando la media nacional.

El móvil queda en el bolsillo: el 41 % quiere socializar menos online y más cara a cara. El 30 % planea más reuniones al aire libre y el 31 % organizará menos macrofiestas, apostando por encuentros íntimos y significativos.La sostenibilidad ya no es opcional. El 50 % prioriza reducir plásticos de un solo uso, el 40 % embalajes reciclables y el 38 % producto local.

El 72 % rechaza aditivos artificiales y el 68% pagaría más por destilados envejecidos de forma tradicional.El cóctel es ahora experiencia premium. El 76 % quiere que lo prepare un bartender profesional y el 41% espera celebrar momentos importantes con cócteles en 2026.

Para Instagram, lo que más triunfa es el lugar único (40 %). Entre las molestias que arruinan la experiencia destacan el cóctel “no suficientemente frío” (50 %) y el hielo derretido (48 %). La perfección técnica se ha vuelto imprescindible. El consumo en casa crece: el 74 % beberá espirituosos en domicilios los próximos doce meses y el 17 % prepara más cócteles que nunca.

El mixer estrella sigue siendo el zumo natural de frutas (42 %).Las bebidas premium ganan terreno: el 25 % de los españoles declara consumir más licores de gama alta. Para fiestas (38 %) y grandes celebraciones (33 %), los espirituosos son la opción preferida.

Curiosidad romántica: el 30 % elegiría una Margarita para impresionar en una primera cita, y el 70 % asocia directamente la palabra “Margarita” con cóctel. En cambio, para Nochevieja el champán sigue imbatible (75 %), aunque en celebraciones generales los cócteles ya superan al champán (48 % vs 46 %).Ignacio Vázquez, director de Bacardi en Iberia, resume: “El consumidor español es hoy más exigente y selectivo que nunca. Busca autenticidad, sostenibilidad y momentos que merezcan la pena celebrar.

La Generación Z está redefiniendo por completo el cuándo, el cómo y el porqué bebemos”.