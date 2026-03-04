Tamara Gorro se mete en el bolsillo a Cayetano Rivera: así ha congeniado con Lucía Rivera

La relación sentimental de Cayetano Rivera y Tamara Gorro avanza a pasos agigantados a la par que van callando bocas por todas aquellas voces que no apostaban por su historia de amor por las notables diferencias existentes entre ambos. La pareja del momento en la crónica rosa ha dado un paso adelante que consolida aún más su noviazgo. Y es que Tamara Gorro ya conoce a Lucía Rivera, la hija del torero y la actriz Blanca Romero.

La colaboradora de Y ahora Sonsoles ha sido pillada por las cámaras de Europa Press junto a Lucía Rivera, demostrando que entre ambas existe una relación cordial que va más allá de las redes sociales. La modelo ha compartido risas y confidencias con la actual pareja de su padre mientras acudían juntas al aeropuerto para recoger a Cayetano Rivera. Tamara y Lucía han intercambiado impresiones con total naturalidad en el interior del vehículo.

Finalmente, Cayetano Rivera hizo acto de presencia entre las dos mujeres más importantes de su vida en estos momentos. Las imágenes dejan claro la buena sintonía que existe entre Tamara y Lucía que, además de compartir trabajo y aficiones, están ligadas sentimentalmente de una u otra forma a Cayetano Rivera.

Se trata de la primera imagen de los tres juntos, un momento que ha servido para afianzar la relación de pareja de Cayetano y Tamara. Este acercamiento de Lucía Rivera a la vida sentimental de su padre tiene un precedente con María Cerqueira, la presentadora portuguesa con la que la modelo mantuvo una excelente relación. La modelo podría repetir ese patrón con Tamara, pese a haber reconocido que le daba vergüenza hablar de la vida sentimental de su padre. “¿Tú te crees que te lo voy a contar a ti?” Ya sabéis que no hablo de estos temas, está todo genial y ya está”, dijo cuando le preguntaron por la nueva pareja de su padre.