Sofía de Suecia, rodeada por el escándalo de unos correos con Jeffrey Epstein

Sofia Hellqvist y su marido el príncipe Carlos Felipe en 2014 cuando se anunció su compromiso

La princesa Sofía de Suecia, Sofia Hellqvist, esposa del príncipe Carlos Felipe, hijo del rey Carlos Gustavo, vuelve a estar bajo la sospecha del escándalo. Las filtraciones de correos electrónicos del magnate Jeffrey Epstein revelan que hubo contactos con este financiero que promovía contactos sexuales, inclusive con menores, con su entorno de élite.

Sofía ya había generado controversia antes de su boda en 2015 por su pasado como modelo de lencería, participante en realities y figura de la vida nocturna en Estocolmo y Nueva York. La Casa Real niega que estuviera vinculada de forma efectiva a Epstein.

La familia real sueca había mostrado inicialmente reticencias cuando la prometida de Carlos Felipe apareció en su vida. Con el tiempo Sofía se ha integrado plenamente en las responsabilidades de la Casa Real sueca, con una vida familiar llena de discreción y dedicándose a causas sociales. Los príncipes han formado una familia con cuatro hijos.

Pero filtraciones publicadas por el periódico sueco Dagens Nyheter incluyen correos de los años 2005 y 2006 entre Epstein y la financiera sueco-estadounidense Barbro Ehnbom, mentora de Sofía en Nueva York e invitada a su boda real.

Ehnbom presentó en distintos foros a Sofía, entonces una aspirante a actriz de unos 20 años. Entre las personas que conoció estuvo Epstein, enviándole fotos y describiéndola como “una chica hermosa que acaba de llegar a Nueva York”.

Epstein invitó a Sofía a su isla privada en el Caribe (Pequeña St. James, lugar donde hubo innumerables veladas con figuras influyentes que tuvieron encuentros sexuales) y ofreció ayuda a la joven sueca con cursos de interpretación o viajes.

Otros correos mencionan el interés de fallecido millonario en Sofía y una amiga (Camilla), e incluso se registra una foto enviada como “regalo de cumpleaños” a Epstein en 2008.

La Casa Real sueca ha confirmó que Sofía conoció y se reunió con Epstein "en varias ocasiones” en torno al año 2005, pero solo en contextos sociales en Estados Unidos y que la princesa, entonces aspirante a actriz, no estuvo nunca en la isla ni recibió invitaciones de Epstein, con quien no tuvo más relación.

La princesa Sofía se ha ausentado de la agenda oficial y aduciendo motivos de cuidado de sus hijos (concretamente por la pequeña de la familia, nacida en febrero) no estuvo en la pasada ceremonia de los premios Nobel en Estocolmo donde el resto de la familia real.

Andrés de Inglaterra, despojado de todos sus títulos y que ahora solo es Andrés Mountbatten-Windsor, ha quedado en el ostracismo dentro de la familia británica por su vinculación con Epstein y sus decenas de acusaciones de abusos y relaciones con menores como la infortunada Virgina Giuffre, con la que llegó a un acuerdo económico y cuyo libro ha destapado el comportamiento del ex príncipe. La Casa Real sueca guarda silencio, pero el caso de Sofía de Suecia, si se hallan más evidencias, es bien distinto.