Los Reyes y sus hijas arropan a doña Sofía en la despedida de la princesa Irene de Grecia

El Rey y su madre doña Sofía del brazo a la llegada a la catedral ortodoxa de Madrid este sábado

Los Reyes y sus hijas han estado en todo momento con la reina Sofía, en el responso por la princesa Irene de Grecia celebrado este sábdo en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid antes de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas donde será enterrada el lunes en el cementerio del palacio de Tatoi.

En una gélida mañana y bajo la incesante lluvia, en ocasiones en forma de agua nieve, el féretro de la princesa Irene, fallecida en Madrid a los 83 años el pasado jueves, llegaba poco antes del mediodía al templo.

Poco después lo hacían Felipe VI y doña Letizia, acompañando a la reina emérita, que entró en el templo del brazo de su hijo. Con la Reina lo hacían sus hijas, la princesa Leonor, que se encuentra cursando su formación castrense en San Javier, y la infanta Sofía, que ha iniciado su formación universitaria en Lisboa. También asistían al sepelio las infantas Elena y Cristina y la mayoría de sus hijos. Los nietos han estado arropando a doña Sofía. Entre los ausentes, don Juan Carlos, por motivos de salud, que no ha podido desplazarse desde Abu Dabi. Tampoco estuvieron Felipe Juan Froilán y Juan Urdangarin.

La Reina, acompañada de la princesa de Asturias y la infanta Sofía / Francisco Guerra

Tras la entrada de los allegados más cercanos, el féretro, portado por seis guardias y reales y cubierto con la bandera de Grecia sobre la que se podía ver también el escudo de armas de la familia real helena, entraba en la nave de la catedral escoltado por el obispo metropolitano ortodoxo de España y Portugal, Bessarión Spyridon Komzias, encargado de oficiar la ceremonia que duró media hora.

En el interior de la pequeña catedral intervino un quinteto de la Unidad de música de la Guardia Real que ha interpretado el Aria de la suite en Re de Juan Sebastián Bach y Lacrimosa del Réquiem de Mozart, piezas elegidas por la reina Sofía para este oficio religioso.

La capilla ardiente con los restos de la princesa Irene de Grecia / 74

El obispo ortodoxo griego ha destacado en su responso la sonrisa de la princesa fallecida. La capilla ardiente estuvo abierta al público hasta las seis de la tarde para todos aquellos que quisieron despedirse de la hermana de la reina Sofía. En una pantalla un vídeo aparecían imágenes de la princesa que vivía en España desde 1984.

Asistentes al funeral de También estuvieron presentes en el funeral la infanta Margarita de Borbón, hermana de don Juan Carlos, y Alexia de Grecia, con sus respectivos esposos, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y su esposo, así como la familia Gómez-Acebo, primos del rey Felipe VI, además de Jaime de Marichalar, exesposo de Elena de Borbón.

También han asistido al responso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde la capital, José Luis Martínez-Almeida, junto a su esposa, Teresa Urquijo.

El Rey y doña Sofía al llegar al templo ortodoxo / Francisco Guerra

Una vez acabado el responso, numerosos ciudadanos han formado una cola para dar su último adiós a Irene de Grecia. La reina Sofía permaneció en el tempo de la calle de Nicaragua, en el distrito madrileño de Chamartín, hasta el cierre del templo.

Tras este velatorio en Madrid, los restos de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el lunes se celebrará el funeral al que asistirán también los Reyes, sus hijas y la reina Sofía. El funeral tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de la capital griega a las doce del mediodía tras lo que será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde justo hace tres años también fue sepultado su hermano Constantino.

Dos nietas de doña Sofía presentes en el funeral, Victoria Federica de Marichalar e Irene Urdangarin / Francisco Guerra

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg, tía de Felipe VI, nació en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento a los 83 años el pasado jueves en el Palacio de la Zarzuela, donde residía.