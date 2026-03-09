El radiofónico Alberto Herrera anuncia el nacimiento de su hijo Marcos

El matinal Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y conductor junto a su padre de Herrera en COPE, ha anunciado a través de las ondas el nacimiento de su primogénito, Marcos, fruto de su matrimonio con Blanca Llandres. El pequeño, que llegó al mundo el pasado sábado en Sevilla, se convierte en el primer nieto de Herrera y de su ex esposa, la también periodista y contertulia Mariló Montero.

Alberto Herrera, que tiene 33 años, ha descrito la experiencia de la paternidad como el cumplimiento de su mayor anhelo vital. En un tributo a su esposa ha destacado la fortaleza de Llandres durante las horas previas al alumbramiento, calificando el nacimiento como un "milagro" y subrayando la importancia de la familia.

La pareja se casó el pasado 18 de octubre en la Basílica de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. Un día de celebración familiar donde solo estuvieron allegados y amigos de los contrayentes. Una boda romántica que tuvo como colofón de almuerzo y fiesta en una casa veraniega de la localidad gaditana, tan vinculada a los novios.

El comunicador, que también se incorporó a los micrófonos de forma inmediata tras su boda y este lunes tras nacer su pequeño, ha bromeado diciendo que este se parece mucho a su mediático abuelo ("tiene sus mismas orejas") y que ya está reclutado como aficionado bético, como corresponde a la familia.

Carlos Herrera, visiblemente orgulloso en su nuevo rol de abuelo, ha compartido su alegría en directo confesando que no ha dejado de mostrar la imagen del recién nacido a todo su círculo cercano. Por su parte, la familia Herrera-Montero, que incluye a la modelo Rocío Crusset, una feliz tía, y que ya desde meses atrás aseguraba que iba a ejercer con todos los derechos su nuevo papel.

"Soy el padre más feliz del mundo, ojalá Marcos mire a la vida con los ojos de su madre" proclama Alberto Herrera en redes. El primer juguete del bebé ha sido un micrófono en lana con el logo de la Cadena COPE.