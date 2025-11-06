Cuando a Patricia Conde la quisieron vestir con ropa interior del Real Valladolid

Patricia Conde ha pasado por el pódcast Placeres culpables en el que ha compartido algunas de las sorprendentes propuestas que recibió en sus comienzos en la televisión. La presentadora y actriz, que siempre ha destacado por su sinceridad, ha contado sus experiencias y anécdotas cuando comenzaba a despuntar en El Informal.

La proposición se presentaba como una oportunidad artística para una joven de tan solo 19 años. “Cuando era pequeña me ofrecían cosas. Con 19 años me estaban diciendo cosas como ‘somos una revista que hacemos desnudos, pero muy cuidados’. Y yo, ‘ah, ajá, claro’… Con 19 años era una niña sin curvas, muy delgaducha. No era un pibón, de esos que dices, guau, 90, 60, 90. Era una niña muy normal”, ha comenzado diciendo.

En aquel momento, Patricia Conde no contaba con ningún tipo de asesoramiento, por lo que optó por hacer preguntas para conocer los detalles de la oferta. “Y de repente me llaman los de esta revista, unos señores. Claro, en ese momento yo digo ‘a ver, por qué nadie está aquí para decirme que tengo que hacer o qué tengo que contestar’. Simplemente hice muchas preguntas. Me dijeron que llevaría un bikini. Y yo, ‘¿pero cómo es el bikini?’”, ha relatado.

La televisiva no ha dado a conocer el nombre de la revista, pero sí todos los detalles de la proposición. “Te ponemos un conjunto de ropa deportiva. Si eres de Valladolid pues te ponemos un tanga morado del Real Valladolid”, ha desvelado.

Finalmente, Patricia escucho la propuesta para quedarse con la anécdota, pero ella tenía claro que no iba a realizar ese posado. “Les voy a escuchar solo para tener el anecdotón el día de mañana. Me dijeron que me iban a pagar una barbaridad de dinero. Y yo dije que no lo necesitaba y me contestaron que esto me abría muchas puertas”, ha añadido.

La presentadora prefería agarrarse a la puerta que se le había abierto en la televisión. “Ya se me ha abierto una cojonuda que se llama El Informal y que de momento me viene muy grande. Vamos a ir con pies de plomo porque esto de ponerme con un tanga del Valladolid a cuatro patas no lo veo muy claro. ¿A dónde me va a llevar esto? Alguien podría decir a que me paguen muy bien, sin pensar más allá”, fue su contundente respuesta.