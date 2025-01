Paso atrás de Ángel Llàcer y peligra su continuidad en ‘Tu cara me suena’

La salud de Ángel Llàcer sufrió un importante revés durante el pasado año. El productor televisivo regresó de un viaje a Vietnam infectado por una bacteria que ha puesto en jaque su integridad física. Después de un primer ingreso en el hospital, tuvo que pasar de nuevo por el centro debido a una fascitis necrotizante que pudo costarle la amputación de una de sus piernas. El jurado de Tu cara me suena luchó con todas sus fuerzas y poco a poco ha ido retomando la normalidad en su vida cotidiana. Aunque se encuentra mejor aún arrastra algunas secuelas de la bacteria shigella como una ligera cojera.

No obstante, cuando empezaba a ver la luz al final del túnel y se pensaba que podría estar capacitado para su regreso a la televisión, ha dado un paso atrás en su recuperación, por lo que no es segura su participación en la nueva edición de Tu cara me suena.

El actor y director teatral, que comenzó a darse a conocer en la Academia de Operación Triunfo, estaba inmerso en un nuevo proyecto en TV3, el concurso Sóc i Seré. En pleno proceso de grabación ha notado que algo no iba bien, según ha revelado en el programa de entrevistas Col·lapse, presentado por Ricardo Ustrell. Llàcer se lo ha tomado con humor, pero aunque él estaba convencido del regreso ha tenido que dar un paso atrás en el proceso de recuperación. “Cuando apenas llevaba 15 días rodando Sóc i Seré no té que empezaba a renquear”, ha explicado.

Llàcer se ha visto obligado a retomar su baja médica hasta que se sienta totalmente recuperado para afrontar con garantías el rodaje de un programa de televisión. Por ello, queda en el aire su presencia en la duodécima edición de Tu cara me suena, donde se ha convertido en un rostro casi imprescindible en los últimos años y que ya ha perdido a Carlos Latre tras su fichaje por Mediaset.