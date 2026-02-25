El ostracismo de Ricardo Arroyo: ingresado en una clínica por estrés

El actor Ricardo Arroyo alcanzó el éxito y la popularidad gracias a su personaje de Vicente Maroto en 'La que se avecina'.

Ricardo Arroyo, después de toda una vida dedicada a la interpretación, tuvo que parar de manera repentina debido a un problema de salud relacionado con el estrés. El actor, encargado de dar vida a Vicente Maroto en La que se avecina, ha actualizado su estado de salud en el programa El tiempo justo tras permanecer varios años alejado de los focos. Tantas horas de ensayos y grabaciones le han pasado factura a sus 75 años. “Me pudo el estrés. La fama no, la prisa”, ha sido uno de los titulares que ha dejado para el mencionado magacín de Telecinco.

“Está recuperándose. Nos ha costado mucho localizarlo. Casi seis meses porque él desapareció de la vida pública hace tres años. Su personaje se fue de repente. Hemos dado con él y nos ha contado que el ritmo acumulado y la presión le llevaron a estar dos años ingresado por estrés”, ha explicado Álex Álvarez, un redactor de El tiempo justo.

El actor ha contado cómo se produjo ese momento en el que parar se convirtió en una obligación. “Estoy recuperándome en una clínica de descanso. Me pudo el estrés. Llegó un momento que dije ‘hasta aquí’. Fui de urgencias y de una clínica pasé a otra y de otra a otra. Para recuperarme del todo me falta tener memoria. De todo. De ser un tío normal. Voy cada vez mejor, pero tengo que tener cuidado. Los pasos, que no me maree. He tenido casi 20 caídas por la calle”, ha relatado.

Ricardo Arroyo ha desvelado cuánto le cuesta al mes el ingreso en la clínica para combatir sus problemas de estrés. “Llevo ingresado casi dos años. Voy pagando unos 3.000 euros al mes o algo así. Eso no me ha pasado por la fama, sino por la prisa. El estar trabajando un día, llegar a casa a las ocho o nueve de la noche, ponerte a cenar, ponerte a estudiar y levantarte al día siguiente a las seis o siete de la mañana para volver a trabajar”, ha explicado.

Imagen de la muerte de Vicente Maroto en 'La que se avecina'. / MEDIASET

El intérprete catalán ha reconocido que todavía le queda un tiempo para recuperarse por completo. “La gente de la calle me viene a ver y me dice: ‘Estás muy bien, yo te veo bien, vete a casa’. Pero los de aquí me dicen que me espere y que esté tranquilo, que todavía me queda. Mi lucha es para salir”, ha comentado.

Desde El tiempo justo aseguran que el actor no ha contado con el respaldo de sus compañeros de profesión, un apoyo que sí ha tenido José Luis Gil, otro de los actores de La que se avecina. “Echa de menos la interpretación y también ha echado de menos a sus compañeros, que no han estado a su lado durante estos años. Él se siente olvidado por el sector”, apuntan desde el programa.

Ricrado Arroyo no descarta volver a la interpretación cuando se recupere de sus problemas de estrés. / EP

El propio Ricardo Arroyo ha confirmado la falta de apoyo de sus compañeros de La que se avecina. “Ninguno de ellos se ha puesto en contacto. Aquí, cuando tienes popularidad o estás trabajando, eres la hostia. En cuanto desapareces del grupo, nadie se acuerda de ti. Te sientes abandonado. No doy por hecho el no volver a actuar. Lo echo de menos. Hablar con Alberto, con Laura, los directores… Estoy seguro de que contarían conmigo”, ha finalizado.