El muro que levantó Alice Campello con la familia de Álvaro Morata

La ruptura de Alice Campello y Álvaro Morata generó una enorme conmoción. Era una noticia que no se esperaba, de la que poco a poco se van conociendo más detalles. Aunque muchas voces apuntaban una posible reconciliación, lo cierto es que esa situación parece improbable a día de hoy.

El futbolista ha concedido una entrevista a la cadena COPE en la que ha hablado por primera vez de la sonada ruptura. “La gente no entiende que hay cosas que terminan sin ningún motivo. Alice es una persona que me ha ayudado muchísimo, la quiero mucho y la respeto muchísimo y tenemos opiniones diferentes. Ahí está y se acabó”, dijo el futbolista internacional español.

El delantero del AC Milán también aprovechó su entrevista para aclarar que “tiene la conciencia muy tranquila” y que no quiere que se difundan informaciones falsas sobre la separación por el bienestar de sus hijos.

Unos días después de las palabras de Morata, el programa En todas las salsas de mtmad ha revelado algunos detalles de la ruptura sentimental, haciendo hincapié en la mala relación que mantenía la modelo con la familia del futbolista. En los últimos días también ha trascendido que ambos han dejado de seguirse en las redes sociales.

“Sus discusiones son constantes y se bloquearon. Al día siguiente se arrepintieron y se volvieron a seguir”, ha declarado Julia Elías. Por su parte, Alexia Rivas ha señalado que el jugador estaba muy cansado porque había aguantado muchísimas cosas que no han salido a la luz. La periodista ha ofrecido algunos detalles tras hablar con el entorno cercano de Morata.

“Álvaro Morata lleva unos nueve años sin cenar con sus padres porque Alice evitaba que así fuera, evitaba su relación familiar”. Esta situación explotó durante la celebración de la última Eurocopa conquistada por España el pasado verano. El delantero quería que su familia fuese partícipe de ese momento especial en el césped, pero Alice se negó en todo momento. “Alice responde que no, que su familia y ella no se van a juntar en el campo. Que iba a estar ella y dos de sus amigas. Álvaro le recrimina y le dice que ha sido un año muy duro para él y ese es el punto en el que dice que se acabó”, ha contado la colaboradora de Mediaset.

La tertuliana no descarta que la situación explote en un futuro no muy lejano. La mudanza de Alice a Italia para estar más cerca del padre de sus hijos ha descolocado al futbolista. “Puede que la cosa estalle. Lo que quiere Álvaro es vivir tranquilo. Que Alice se haya mudado a Italia no le da esa tranquilidad. Sí que le da tranquilidad estar cerca de sus hijos, pero es tanto el mal rollo con ella y los reproches, que no quiere que ella esté allí. Se ha ido a vivir con él a Italia su primo, él no está solo”, ha añadido.