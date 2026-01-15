Muere Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, en el palacio de la Zarzuela
Las exequias será en Tatoi, en Atenas, donde pasó parte de su niñez y juventud. La princesa helena nació en Ciudad del Cabo hace 83 años
La hermana de doña Sofía, Irene de Grecia, en estado crítico
Muere en París la mejor amiga de la reina Sofía, la princesa Tatiana Radziwill
La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, ha fallecido este jueves en Madrid a los 83 años, según han informado a EFE fuentes de la Casa Real.
En un comunicado, los reyes y la reina Sofía han dado a conocer el fallecimiento: "Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid". Su estado de salud había empeorado en los últimos días.
Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia, tía de Felipe VI, nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.
Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivía desde 1984 en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad ha permanecido a su lado y suspendido en ocasiones su agenda para acompañarla.
España le concedió en 2018 la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.
En la primavera de 2024 se agravaron sus problemas de movilidad y su salud se había deteriorado.
La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi, en el palacio de Atenas donde residió la familia tras el exilio por la guerra mundial.
También te puede interesar
Lo último