El mejor comienzo del año te lo ofrece este lujoso hotel de la capital de España

Los primeros días del año invitan a bajar el ritmo, reconectar y regalarse tiempo. En pleno barrio de Salamanca, Bless Hotel Madrid propone empezar el año desde el placer de los pequeños rituales, con dos experiencias pensadas para disfrutar sin prisa: los iglús de Picos Pardos Sky Lounge y los tardeos Sips & Sounds en Pinzelada Lounge.

Dos formas de vivir la ciudad desde la calma, el sabor y la música, sin necesidad de viajar lejos. Un reset urbano donde el invierno se disfruta con estilo. Para quienes buscan un reset completo, la experiencia comienza en el propio hotel. Dormir en Bless Hotel Madrid es regalarse silencio, confort y un descanso cuidado al detalle, en habitaciones amplias y luminosas pensadas para desconectar del ritmo de la ciudad.

Al despertar, el desayuno se convierte en un ritual pausado: café de especialidad, opciones frescas y equilibradas y un ambiente sereno que invita a empezar el día sin prisas, leer el periódico o simplemente disfrutar del tiempo antes de continuar con los planes del día. Además, el desayuno de Pinzelada Lounge está abierto también al cliente local, convirtiéndose en un punto de encuentro perfecto para quienes quieren regalarse una mañana tranquila en pleno barrio de Salamanca.

En la novena planta de Bless Hotel Madrid, Picos Pardos Sky Lounge continúa siendo uno de los planes más deseados del invierno. Sus iglús privados, junto con la zona acristalada climatizada del rooftop, ofrecen un refugio cálido y sofisticado desde el que disfrutar de comidas, cenas o atardeceres con vistas privilegiadas sobre Madrid.

La propuesta gastronómica, inspirada en los paisajes de alta montaña, invita a compartir platos de temporada, fondues y carnes al punto perfecto, acompañados de una cuidada carta de cócteles de autor. Un ambiente que evoca el espíritu de un après-ski urbano, donde cada detalle invita a detenerse y disfrutar del momento.

Para quienes buscan un plan más social pero igualmente relajado, Pinzelada Lounge propone Sips & Sounds, su formato de tardeo que combina coctelería de autor y sesiones de DJ en directo. Cada miércoles, jueves y sábado a partir de las 19:00 horas, el espacio se transforma en el punto de encuentro ideal para disfrutar de un afterwork sofisticado o una cita sin prisas. Cócteles con firma, música cuidada y una atmósfera elegante y vibrante convierten cada tarde en una experiencia pensada para dejarse llevar.