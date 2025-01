María Guardiola se pronuncia tras el sonado divorcio de sus padres

Tan solo unos días después de conocerse el final de la historia de amor entre Pep Guardiola y Cristina Serra, ha salido a la luz una entrevista que ha realizado Vanity Fair a María Guardiola, la hija mayor del matrimonio. El pódcast Mamarazzis desvelaba en exclusiva la noticia de la ruptura del matrimonio tras 30 años juntos.

Al parecer, Pep y Cristina ya han comunicado la noticia a su círculo más cercano, a sabiendas de que más tarde o temprano se iba a filtrar en los medios de comunicación. Ambos llevaban una relación a distancia (parejas LAT o Living Apart Together), ya que residían en domicilios diferentes. Pep vive en Mánchester donde trabaja como entrenador del todopoderoso Mánchester City, mientras que Cristina reside en Barcelona para estar más cerca de los negocios familiares. El matrimonio, además de María, cuenta con dos hijos más, Maruis, de 22 años, y Valentina, de 17.

María Guardiola, a sus 24 años, es la primogénita del clan Guardiola-Serra. La joven es una influencer con cerca de un millón de seguidores en Instagram. María es una fiel admiradora de su padre, al que sigue cada vez que puede. “Seguir a mi padre por todo el mundo para ver partidos me generó recuerdos especiales y unió mucho a su familia”, ha manifestado en la entrevista que ha concedido a Vanity Fair.

La joven se ha referido a la importancia de sus padres en su vida, con los que mantiene una excelente relación. “Mis padres me criaron para comprender el privilegio de mis circunstancias y siempre he sido consciente de que muchos no tienen acceso a las mismas oportunidades. También me recuerdan que en la vida lo más importante es amar y ser amado”, ha reconocido.

María ha destacado la elegancia de su madre, un hecho que ha influido de manera decisiva en la forma de vestir del que fuera jugador y entrenador del FC Barcelona. “Ella es muy elegante e influyó incluso en la forma de vestir de mi padre”, ha comentado.

La hija mayor de Pep Guardiola y Cristina Serra, además de su devoción por el fútbol y la moda, es una ferviente defensora de los derechos humanos y las injusticias sociales. En esa conciencia social han jugado un papel fundamental sus dos progenitores. La influencer ha colaborado con una marca palestina que ha realizado una colección cápsula de la que el 50% de los beneficios se destinarán a los palestinos más desfavorecidos.