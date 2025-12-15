Lo que le queda a Antonia San Juan en su tratamiento contra el cáncer

Antonia San Juan ha estado presente en la 31ª edición de los Premios Forqué, donde ha atendido a los medios de comunicación para actualizar su estado de salud tras su diagnóstico de cáncer hace unos meses. La actriz, que nunca ha perdido su sonrisa ni su peculiar sentido de humor, ha contado cómo va su tratamiento contra el cáncer. Ella, desde un primer momento, ha encarado la enfermedad con valentía y toda la energía posible, aunque le cueste reconocerlo públicamente.

“No soy valiente, no me veo valiente, yo me veo que la enfermedad aparece, la enfermedad tú no la eliges y cuando aparece tienes dos opciones, o la afrontas o no la afrontas y la tienes que afrontar”, ha comenzado diciendo.

La que fuera actriz de La que se avecina ha aclarado en qué punto se encuentra su tratamiento de quimioterapia para combatir la enfermedad. "Me queda ya la última quimio que es el 30 de diciembre y ya está. Estoy enferma pero no vivo la enfermedad, porque nunca me ha gustado, le doy importancia a hacer el tratamiento y nada más, nada de pobrecita de mí ni ténganme pena”, ha señalado.

La intérprete también se ha referido a las críticas que ha recibido por exponer públicamente su enfermedad. “No me molesta nada. Con 65 años que tengo me viene todo bien, hay gente que está a favor, el 50 está a favor y el 50 en contra. Lo que la gente opine, y lo que opinen los demás, está de más”, ha comentado.

Antonia San Juan lleva desde el pasado mes de septiembre luchando contra el cáncer. La actriz reaparecía en la escena pública en la Gala Break On Time 2025 del pasado 5 de noviembre. En aquel momento la intérprete actualizaba su estado de salud desde la sinceridad y la calma. “Lo tienes que ir incorporando porque si no, una cosa es estar enferma y otra es vivirlo. No hay que vivirlo, hay que compaginarlo. Tienes dos opciones, o morirte o continuar”, aclaraba.

La actriz, que ha mostrado en las redes sociales cómo lleva los efectos secundarios del tratamiento, no quiere ser ejemplo de nada. Tampoco le gusta que la definan como una guerrera. “No quiero ser consciente de nada. Yo no lo hago con ninguna finalidad ni con nada. De hecho, todo lo que me proponen de ser imagen, yo no quiero. A mí lo de luchar y ser una guerrera, no me gusta, esos calificativos no, yo no soy ninguna guerrera, yo soy una actriz trabajando”, puntualizaba.