Kiko Rivera, ante el dolor de su hermana y los besos en portada de su ex, Irene Rosales

Tras su intervención en el pasado De Viernes en Telecinco el dj Kiko Rivera insiste en que su ex mujer, Irene Rosales, ya había dado pasos en su relación con su actual amor ante de la separación de la pareja el pasado verano.

Rosales, que acaba de celebrar su cumpleaños, 42, encuentra su refugio emocional en este propietario de una empresa de césped artificial al que conoció en 2020 al instalarle una superficie para su chalet en el Aljarafe. La revista Diez Minutos lleva a portada un beso de la contertulia televisiva con su actual pareja. Ella está afectada por esa entrevista de su ex esposo, quien tuvo peleas de pareja por su tratamiento contra las adcciones. Su enfrentamiento derivó incluso en una repulsión difícil de controlar, se descubre ahora. A cambio Irene Rosales ha encontrado la estabilidad que necesitaba junto a Guillermo mientras tienen en custodia compartida a las hijas.

Por otro lado Kiko se resiste a acercarse co un perdón hacia su hermana, Isa Pantoja, tras confesar conflictos en la mencionada entrevista de los que está arrepentido.

En concreto el dj reveló un capítulo que los marcó a ambos, un castigo humillante que sometió a su hermana en la finca Cantora, cuando una noche, siendo ella adolescente, la regó con una manguera con agua fría tras localizarle el móvil con el que se había comunicado con un novio. Este episodio Isa lo rememoró hace dos años entre sollozos en una entrevista que paralizó al público. El veinteañero Kiko quiso tomar el control de una situación familiar explosiva y se ensañó con su hermana menor. La obligó a que se quedara en ropa interior y la roció con agua gélida, gritándole improperios mientras su madre, testigo inicial, optaba por retirarse. Isa, en shock total, describió cómo el frío llegaba a ser asfixiante ysus oídos zumbaban, entre un castigo desproporcionado mientras ella se arrodillaba rota de dolor y vergüenza.

Kiko Rivero reconoce ahora que aquel castigo le provoca un profundo pesar aunque no le ha comunicado un perdón directamente a su hermana, como ella necesitaría. Se disculpa de su acción porque "estaba hasta arriba" y no estaba preparado para actuar con delicadeza "en un marrón que le dejó su madre".

Isa Pantoja, feliz con la familia formada junto a Asraf Beno, aún está traumatizada con aquel momento.