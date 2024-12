La joven sevillana de ‘Gran Hermano’ que ha estallado contra las críticas a su físico

Laura, la hija de María José Galera, es una de las concursantes de Gran Hermano 19 que mejor rédito le está sacando al reality de Telecinco. Aunque lleva varias semanas fuera del concurso, la joven quiere convertirse en un personaje público y hará todo lo posible por alcanzar su objetivo. Ya fuera de la casa ha oficializado su relación sentimental con Manu, al que conoció durante su estancia en el programa.

La sevillana ha sido la protagonista del primer relevo generacional en la historia de Gran Hermano. Su madre, María José Galera, fue concursante de la primera edición del reality de convivencia. Ahora su hija ha tomado el relevo, aunque la experiencia está siendo muy positiva, la joven también ha tenido que lidiar con momentos desagradables. Uno de ellos han sido las críticas feroces a su físico.

El comunicado que ha compartido Laura en las redes sociales. / INSTAGRAM

Laura ha optado por dar un paso al frente con la publicación de un comunicado a través de las redes sociales. “Estoy un poco bastante cansada de los comentarios sobre mi físico. Sinceramente a mí no me hacen daño ninguno pero, ¿sois conscientes de cuánta gente ve ese tipo de comentarios y a cuánta gente le podéis hacer sentir mal consigo mismo? Intentar hundir a una persona jugando con el amor propio me parece vergonzoso. Qué pena me da que en el siglo en el que estamos se sigan teniendo estereotipos o ideas generalizadas de lo que es un cuerpo bonito o de tan siquiera compararlo con otro. A mi parecer, las imperfecciones es lo que te hace ser perfecto, todos los cuerpos son perfectos mientras no afecte a tu salud”, ha expresado.

La hija de María José Galera ha llevado a cabo un ejercicio de madurez para hacer frente a sus haters. “Así que a ver si pensamos un poco en el daño tan grande que se puede causar con tan solo una palabra. Me quiero con mi barriga, mis estrías, mi celulitis y con todo. Me quiero y tenéis que quereros por encima de todo”, ha finalizado.

Aunque Laura ya no es una candidata a la victoria final, sí jugará un papel destacado en la fase final del concurso. Los finalistas tienen a su jefa de campaña para esta fase decisiva y Laura ejercerá ese papel con Ruvens. La sevillana está muy ilusionada con su nuevo cometido y pondrá toda la carne en el asador para defender a su amigo. “Yo aceptaría una y mil veces más. Para mí Ruvens es una persona que siempre me ha demostrado lealtad. Da mucho entretenimiento y se merece ser ganador. Pienso luchar con él”, ha dejado claro en sus redes sociales.