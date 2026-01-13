Jota Cabrera, así es el empresario que no se despega de Sara Carbonero

Sara Carbonero ha empezado el año con mal pie. La periodista madrileña se encuentra hospitalizada en Lanzarote desde el pasado 2 de enero debido a una indisposición repentina y un fuerte dolor abdominal. Tras ser intervenida de urgencia y pasar unos días en la UCI, la comunicadora ya descansa en planta a la espera de recibir el alta médica en los próximos días. La dolencia sufrida por Carbonero no guardaba relación con el cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2019.

La periodista, en estos duros momentos, ha estado arropada por sus familiares, amigos y su actual pareja, el empresario José Luis Cabrera, más conocido como Jota. Desde hace un año la periodista y el empresario comparten su vida tras la ruptura de Carbonero con el músico Nacho Taboada. Sara conoció a Jota por mediación de su amiga Isabel Jiménez, que también se encontraba en Lanzarote cuando se produjo la indisposición.

Jota Cabrera en una de sus salidas y entradas al hospital de Lanzarote. / EP

Sin duda, las enfermedades unen y de este trance la pareja sale claramente reforzada. Jota Cabrera no se ha despegado en ningún momento del hospital, prestando toda la atención posible a su pareja. Ambos comenzaron su discreta relación a finales de 2024. Desde aquel momento hasta ahora apenas existen fotografías de la pareja.

José Luis Cabrera es el segundo hijo del conocido anticuario canario José Luis Cabrera, con el que comparte nombre. Su madre, Cayetana Bonny, es profesora de inglés. Jota tiene dos hermanas: Caye, que reside en Estados Unidos y es dentista, y Pino, una consultora farmacéutica que vive en Madrid. Jota se ha criado en una familia acomodada que reside en Tafira, una de las zonas más exclusivas de Las Palmas de Gran Canaria. En la isla de La Graciosa cuentan con una espectacular vivienda, que precisamente era donde estaba Sara cuando tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

El abuelo materno de Jota, Juliano Bonny, fundó una empresa de agricultura, el Grupo Bonny (Bonnysa), donde el novio de Sara Carbonero trabaja como consejero. Antes de trabajar en la empresa familiar, Jota se dedicó a la política ocupando el cargo de gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Jota, que no tiene hijos y nunca se ha casado, cuenta con formación en Empresariales y Comercio Exterior. Además, ha trabajado para la banca y en el departamento financiero de una conocida marca de vehículos.

Su abuelo, Juliano Bonny, creó en 1935 un negocio de tomates familiar con varias plantaciones cerca de Las Palmas. La empresa, que comenzó exportando frutas frescas a Inglaterra, se ha convertido en una importante fuente de exportación internacional (Alemania, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Austria, Corea del Sur, Grecia) dirigida desde el núcleo familiar. Actualmente cuenta con plantaciones en Canarias, Alicante y Murcia. “Nuestros productos principales son tomates, pepinos, pero también cultivamos plátanos y arándanos”, explica en su página web.