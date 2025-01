José Luis Cabrera, así es la nueva ilusión de Sara Carbonero

Sara Carbonero podría estar enamorada de nuevo. Tras un mal año en el que se produjo la ruptura con Nacho Taboada y la muerte de dos personas de su círculo de confianza, la periodista encara el 2025 con una nueva ilusión. Se trata del empresario canario José Luis Cabrera, con el que pretende volver a confiar en el amor y dejar atrás una mala racha que ella misma ha definido como el peor año de su vida.

“Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hace runa criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero será solo eso, un vago recuerdo. Y algún día, no dolerás. Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos. También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo”, posteaba en las redes sociales.

La revista Lecturas ha publicado en exclusiva las primeras imágenes de la pareja. En dichas fotografías se aprecia el cariño y la complicidad que existe entre ambos. Las imágenes corresponden a un encuentro muy especial, ya que Sara y José Luis acudieron juntos a ver un partido de fútbol del hijo mayor de la comunicadora, Martín, fruto de su matrimonio con Iker Casillas.

José Luis es un viejo conocido para Sara. En el año 2021, justo después de que se ratificara su divorcio con Iker Casillas, ocuparon la portada de la revista Diez Minutos. Por aquel entonces la cosa no llegó a mayores, pero esta vez parece que ambos están dispuestos a darle una oportunidad al amor. El empresario y la periodista se conocieron a través de Isabel Jiménez, una circunstancia que ya ocurrió en el caso de Nacho Taboada.

El pasado verano Sara y José Luis se reencontraron en Lanzarote cuando la periodista se desplazó hasta la isla para acompañar a uno de sus hijos en un torneo de fútbol. A partir de ahí han retomado el contacto hasta llegar a la situación actual. De hecho, ambos han pasado la Nochevieja en La Graciosa junto a unos amigos del empresario canario. Ese habría sido el momento en el que ambos oficializaban su relación sentimental.

En las últimas semanas se han ido produciendo más citas de pareja. Han sido vistos mientras disfrutaban de una función de El Circo del Sol en Madrid y en un pase del show medieval Puy Du Fou en Toledo.

José Luis Cabrera es un empresario canario que presentó Isabel Jiménez a su amiga Sara Carbonero. / INSTAGRAM

José Luis Cabrera estudió Ciencias Empresariales y Comercio Exterior. La mayoría de su experiencia laboral tenido lugar en el sector bancario, aunque también ha estado involucrado en la política ejerciendo como gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Actualmente es consejero de una empresa familiar dedicada a la agricultura.