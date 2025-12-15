Jessica Bueno y Kiko Rivera: un acercamiento que no es suficiente para volver

Jessica Bueno y Kiko Rivera han sabido dejar a un lado sus diferencias por el bienestar de su hijo Fran. Tras años de intensa batalla mediática, ambos han alcanzado un punto de madurez que les ha permitido mantener una amistad que parecía impensable cuando la modelo y el dj separaron sus caminos hace 13 años. Su relación atraviesa un buen momento hasta el punto de que muchas voces han especulado sobre una posible reconciliación ahora que ambos están solteros.

Nada más lejos de la realidad, ya que Jessica Bueno se ha encargado de desmentir los rumores en la alfombra roja de los Premios Ídolo. Aunque el dj y la modelo han coincidido en el cumpleaños de Fran Rivera Bueno, un hecho inédito hasta la fecha desde su ruptura, Jessica ha dejado claro que no se plantea volver con el padre de su primogénito.

La modelo reconoce el acercamiento, pero prefiere que cada uno haga su vida por separado. “Qué va, eso ya está más que pasado. Hace ya 13 años que nosotros ya nos dimos cuenta que como pareja no funcionábamos, que mejor ser amigos, y bueno, somos padres de un niño maravilloso y ahí nos complementamos súper bien”, ha explicado.

La joven sevillana ha aclarado que desde hace tiempo mantiene una relación cordial con el padre de su hijo. “Yo creo que desde que fuimos madurando como padres entendimos que lo mejor para nuestro hijo era que hubiese entendimiento entre nosotros. Kiko Rivera es un buen padre. Al final está ahí ayudándome en todo, siempre que le necesito”, ha destacado.

Kiko Rivera y Jessica Bueno mantuvieron una relación sentimental después de coincidir en 'Supervivientes'. / EFE

Hace unos días, Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a ver se refería al acercamiento entre Kiko y Jessica. “Estoy viendo que hay tanta sintonía ahora entre Kiko y Jessica, unidos contra Peleteiro, y digo: ¡A ver si van a volver Jessica y Kiko! Es que nos encantaría”, dijo. Una propuesta que fue rechazada al instante por su compañero Kike Calleja, que coincidía con la modelo en la última edición de Supervientes All Stars. “¡No! De volver, Jessica volvería con Luitingo muchísimo antes que con Kiko, por las conversaciones que tuve yo con ella en Supervivientes, a mí me lo dijo en Supervivientes porque yo hablé con ella de sus relaciones”, zanjaba.