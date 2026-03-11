Jennifer López y el divorcio por el que estuvo a punto de dejar la música

Jennifer López ha recordado uno de los momentos más duros de su vida. La polifacética artista, inmersa en la gira mundial Up All Night, se ha abierto en canal en su concierto de Las Vegas para contar cómo vivió su divorcio con Marc Anthony. Por aquella experiencia personal estuvo a punto de abandonar su carrera musical para centrarse en la crianza de sus hijos.

“Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente comencé a ser buena en esto. Fue una época muy difícil. Estuve a punto de darme por vencida. Era madre soltera con dos gemelos de tres años”, ha comentado ante su público.

JLo y Marc Anthony son padres de Emme Muñiz y Maximilian David Muñiz. Ambos nacidos en 2008 durante su matrimonio. La cantante ha asegurado que optó por buscar consejo en la escritora Louise Hay, especializada en desarrollo personal. “Me dijo: ‘Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?’. Le dije: ‘Sí, lo soy’. Y ella me dijo: ‘Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?’”, ha relatado. “Sigo hasta que domino los pasos”, fue la respuesta de la artista. “Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre”, le aconsejó la escritora.

López, tras compartir la experiencia vital con su público, ha querido lanzar una reflexión con los presentes en el Teatro Caesars Palace. “Les deseo lo mismo a todos y cada uno de ustedes: que, pase lo que pase en la vida, bailen, bailen, bailen, bailen, una y otra vez”, ha destacado.

JLo y Marc Anthony mantuvieron una relación sentimental que se prolongó durante 11 años. Ambos se conocieron a principios de los 2000, pero no fue hasta 2004 cuando decidieron contraer matrimonio. En 2008 vinieron al mundo sus gemelos y tres años más tarde se hizo pública la separación del matrimonio. Aquel divorcio supuso uno de los momentos más complicados de su vida, pero con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo la artista ha sabido construir una carrera de éxito gracias a su talento, esfuerzo y compromiso.