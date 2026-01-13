Desde IU se pide retirar los honores a Julio Iglesias en Málaga, Marbella y Madrid

Izquierda Unida (IU) ha exigido retirar al cantante Julio Iglesias el título de Hijo Adoptivo de la Provincia de Málaga y el nombre de una avenida de Puerto Banús, en Marbella, después de la denuncia contra el artista por un presunto acoso y agresión sexual a dos exempleadas en 2021.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra Iglesias por los hechos que recoge una investigación periodística hecha pública este martes sobre el presunto acoso y agresión sexual a dos extrabajadoras en República Dominicana y Bahamas.

La coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, ha asegurado que en esta formación sienten "absoluta repugnancia tras conocer la denuncia de extrabajadoras de Julio Iglesias , que han relatado una situación de violencia sexual, maltrato, vejaciones e insultos".

Morillas ha añadido que ellas señalaron que "han sufrido violencia que se ha ejercido desde el poder que da ser un hombre poderoso que ejerce su dominio de género, pero también de clase; todas son mujeres y todas eran sus empleadas".

Por ello, ha exigidoque "todos los reconocimientos y honores que Julio Iglesias ha recibido de mano de las instituciones públicas, le sean retirados inmediatamente", ya que "las instituciones públicas han de mandar un mensaje claro a la sociedad: que los maltratadores, los agresores sexuales merecen el repudio social, no aplausos, y que ninguno, ni siquiera que los más famosos o mas poderosos, pueden quedar impunes".

Ha incidido en que en Málaga no quieren que "un presunto agresor sexual" sea Hijo Adoptivo de la provincia y que "ninguna calle ni avenida lleve su nombre, como actualmente lleva una de las avenidas de Puerto Banús", por lo que exigirán que le sean retirados todos los reconocimientos y honores públicos que tiene en esta tierra.

En 2009 se le concedió a Julio Iglesias el título de Hijo Adoptivo de la provincia malagueña, donde tiempo atrás llegó a residir durante una parte del año.

Las actuaciones son unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal que fueron abiertas por la Fiscalía antes de la publicación de la investigación periodística llevada a cabo por eldiario.es y Univisión Noticias en Estados Unidos y desvelada este martes.

La concejala del Grupo Municipal Socialista Meritxell Tizón ha instado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida la retirada "inmediata" del título de Hijo Predilecto de Madrid otorgado en 2015 a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

"Madrid se merece que sus honores queden reflejados en personas que defienden la justicia, la igualdad y la lucha contra la violencia contra las mujeres", ha concluido Tizón.