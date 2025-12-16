Una inoportuna caída en plató manda a Carlota Corredera directamente al hospital

Carlota Corredera ha sufrido un percance en pleno directo de No somos nadie cuando estaba recreando la genuflexión de Laurence Debray, autora de la biografía del rey emérito, a la infanta Elena. La periodista, con unos tacones de aguja, se ha metido en la piel de la escritora y ha avanzado a toda prisa hacia María Patiño, la encargada de interpretar a la infanta Elena.

La presentadora se ha torcido el tobillo debido a un resbalón que ha derivado en una aparatosa caída en el plató. Las risas se han apoderado del directo pese a las muestras de dolor de Carlota, que como mínimo tenía un esguince.

David Valldeperas, ante las risas de sus compañeros, ha lanzado una pregunta al aire: “¿Llamamos a una ambulancia?”. María Patiño ha bromeado con la posible baja de Carlota tras la salida de Kiko Matamoros y Belén Esteban. “No sobra mucha gente, ¿sabes? No es el momento”, ha comentado.

Carlota estaba resentida de su tobillo, por lo que el equipo del programa ha optado por preparar un asiento para que la colaboradora pudiera estirar el pie y mantenerlo en reposo mientras se aplicaba hielo en la zona afectada. Pasados unos minutos, la protagonista de la inoportuna caída ha contado cómo se encontraba. “Me duele, pero igual viene un médico y me puede ver aquí. ¿Me he torcido el tobillo? Sí. Y te voy a dar una exclusiva: se me ha escapado un poco de pis”, ha declarado.

Finalmente, la periodista ha sido trasladada al hospital para ser evaluada por los médicos y determinar el alcance de su lesión, que a primera vista apuntaba a un esguince de tobillo, por el que deberá guardar reposo unos días dependiendo del grado del mismo.