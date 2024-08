Íñigo Onieva y Tamara Falcó se comen a besos

Este año la vida no para de sonreirle a Tamara Falcó. En el ámbito laboral la colaboradora de El Hormiguero está apunto de vivir un gran desafío al fichar por Telecinco para convertirse en la nueva jueza de Got Talent, tras la marcha de Edurne. En cuanto a su vida sentimetal, parece que la hija de Isabel Preysler está viviendo uno de los mejores momentos junto a su marido Íñigo Onieva, algo que no ha dudado en compartir en sus redes sociales.

Tamara Falcó, que se casó el año pasado con Íñigo Onieva, después de una relación llena de idas y venidas y cargada de polémicas, parece estar viviendo las mejores vacaciones de su vida junto a su marido. Hace algunas semanas, la pareja se trasladaba a París para celebrar su primer aniversario de bodas, y ahora se han desplazado hasta las islas Seychelles, para disfrutar de unas vacaciones que según lo que la colaboradora de televisión ha publicado en sus redes parecen más bien una segunda luna de miel.

La pareja, que no está habituada a subir imágenes expresando su amor en redes sociales ha compartido una serie de imágenes de estas vacaciones en las islas paradisiacas que están causando sensación.Esta publicación, compartida por la colaboradora de televisión en su perfil de Instagram contiene dos sensuales imágenes de la pareja comiéndose a besos.

Tamara Falcó también ha aprovechado este post para mostrar a sus seguidores los idílicos paisajes en los que la pareja se encuentra pasando sus vacaciones, al igual que no ha dudado en presumir de cuerpazo en bikini.“Esta playa es preciosa, una suerte poder disfrutar de un paisaje así” es la frase que acompaña a estas imágenes, que muestran a los seguidores de la colaboradora de televisión que se encuentra en uno de sus mejores momentos , también junto a su pareja Íñigo Onieva.