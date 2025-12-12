Iñaki Urdangarin lamenta haber perdido el amor de la infanta Cristina

Iñaki Urdangarin, ha evocado este jueves en TVE a la infanta Cristina, con la que está separado a falta de culminar el divorcio, como "uno de los amores de mi vida". El ex jugador internacional de balonmano reconoce que todo el proceso por el caso Nóos, la defensa que se prolongó durante 16 aos y la condena en la cárcel hicieron que se rompiera el matrimonio de los entonces duques de Palma. "Fue un periodo muy duro, lo pasamos muy mal y tuvo consecuencias; me sabe muy mal porque es una mujer a la que quiero mucho", se ha sincerado en un programa que solo se ha emitido por La 2 en Cataluña.

Ese tono, entre la reflexión, la redención y la asunción de los errores, ha marcado la entrevista en el programa Pla Seqüència, conducido por Jordi Basté y ofrecido anoche por La 2 Cat. Han pasado un año y ocho meses desde que recobró la libertad e Iñaki Urdangarin ha rehecho su vida sentimental junto a la vitoriana Ainhoa Armentia, a la que conoció en su tercer grado, en un despacho de abogados al que se incorporó.

Urdangarin ha recordado el almuerzo que tuvo en Ginebra con toda su familia, con los hijos regresando de las vacaciones que habían iniciado, para comunicarles que iba a presentarse en la prisión de Brieva, en la provincia de Ávila, donde cumpliría su condena en un módulo pequeño para hombres en una cácel femenina. Fue el principio de ese fin de 16 años de labor en los juzgados por revertir las acusaciones de corrupción. Desembocó en una condena de cinco años y diez meses que cumplió a su ida a España. Su familia fue el gran apoyo en esos días de celda, donde le permitieron disponer de una pared para ir pinchando las fotos que le llegaban. "Mil noche dentro" y unos vis a vis con los familiares donde siempre encontró su comprensión, cuarenta minutos a la semana en los que apuraba ese afecto.

Para una persona habituada al deporte de élite y con la necesidad de mantenerse en forma, la bicicleta estática fue una alida en los meses de reclusión. También en la cárcel cumplió un máster de Psicología en la UNED que le ayudó en su propia terapia de afrontar toda esta difícil estapa, ha ido relatando de forma sincera con Basté. En el tercer grado en Zaballa, Álava, le permitió iniciar una nueva vida en el mencionado despacho legal. Tras toda esta experiencia es "un nuevo Iñaki".

Sus hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, son ahora su aoyo y su misión. Está ilusionado especialmente con Pablo, jugador de balonmano del que dice que es mejor que él. Ambos alcanzaron la selección española. El hijo de la infanta Cristina está en un club histórico, el Granollers.

Urdangarin ha anunciado que en febrero del próximo años publicará sus memorias, Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes, con la editorial Grijalbo, de Penguin Random House, en el que de forma conciliadora repasará su biografía entre el deporte, la familia de don Juan Carlos y las actividades empresariales, período que derivó en los tribunales. Asegura que será "un repaso honesto" a su esencia como un niño criado en Vitoria, los éxitos deportivos, la exposición mediática y la reinvención tras el sótano de la cárcel. Un tono moderado para el ex marido de la infanta Cristina, a la que le guarda respeto y recuerdo.