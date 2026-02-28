Meteo
El tiempo para los primeros días de marzo
La alfombra roja de los Premios Goya 2026
La alfombra roja de los Premios Goya 2026 / Agencias

Las imágenes de la alfombra roja de los Premios Goya 2026

Estrellas del cine, diseñadores y rostros conocidos deslumbran con sus estilismos en la gran fiesta del cine español

Lista completa de nominados a los premios Goya 2026: Los domingos y Sirat, grandes favoritas

28 de febrero 2026 - 20:07

La alfombra roja de los Premios Goya 2026 volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención de la noche, reuniendo a las principales figuras del cine español y a numerosos invitados del ámbito cultural y social. Actrices, actores, directores y creadores desfilaron ante las cámaras luciendo estilismos que marcaron tendencia y dejaron momentos para el recuerdo. Los diseños de alta costura y las apuestas más arriesgadas convivieron en un recorrido cargado de flashes y expectación.

Antes de que se levante el telón de la gala, la alfombra roja ya había regalado imágenes icónicas, abrazos cómplices y declaraciones llenas de emoción. Una antesala brillante para una edición que celebra el talento, la diversidad y la fuerza del cine español en una de sus noches más especiales

