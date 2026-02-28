Las imágenes de la alfombra roja de los Premios Goya 2026

La alfombra roja de los Premios Goya 2026 volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención de la noche, reuniendo a las principales figuras del cine español y a numerosos invitados del ámbito cultural y social. Actrices, actores, directores y creadores desfilaron ante las cámaras luciendo estilismos que marcaron tendencia y dejaron momentos para el recuerdo. Los diseños de alta costura y las apuestas más arriesgadas convivieron en un recorrido cargado de flashes y expectación.
Antes de que se levante el telón de la gala, la alfombra roja ya había regalado imágenes icónicas, abrazos cómplices y declaraciones llenas de emoción. Una antesala brillante para una edición que celebra el talento, la diversidad y la fuerza del cine español en una de sus noches más especiales
