Estas han sido las primeras palabras de Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre

Las últimas horas han sido muy complicadas para Sonsoles Ónega y su familia que han tenido que despedirse de su padre, Fernando Ónega, un referente en el panorama comunicativo con una trayectoria profesional intachable a sus espaldas. Desde que la Asociación de la Prensa de Madrid hizo pública la noticia de su fallecimiento, las muestras de apoyo y cariño hacia la familia no han cesado desde todos los ámbitos de la sociedad.

Familiares, amigos y conocidos han querido darle el último adiós en la capilla ardiente que se instalaba en la Casa de Galicia de la capital de España. Desde la reina Letizia, rostros conocidos de la política y la televisión han mostrado su apoyo y solidaridad hacia la familia del afamado periodista. Su hija, Sonsoles, fiel reflejo de su legado, entraba en la capilla ardiente visiblemente afectada y evitando hacer declaraciones a los medios allí presentes.

Unas horas más tarde, la presentadora de Y ahora Sonsoles comparecía ante la prensa en compañía de sus hermanos, Cristina y Fernando. La escritora que querido agradecer en nombre de su familia todo el apoyo y las muestras de cariño y afecto que han recibido desde que se supo el fallecimiento de Fernando Ónega.

“Hemos salido para agradecer las muestras de cariño de todas las personas y de todos los compañeros. Nos sentimos emocionados y conmovidos por el cariño recibido. Queríamos daros las gracias, nos habéis hecho sentir orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión. Ha sido emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajo”, ha comentado.

La periodista ha dejado un último mensaje a modo de homenaje para uno de los periodistas más destacados de la historia reciente de nuestro país. “Ojalá podamos seguir el legado que él nos dejó”, ha sentenciado.