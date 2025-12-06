Genio y Fuerza ante el Toro de Osborne, que cumple 70 años

Osborne da un nuevo paso en su compromiso con el talento joven español con la segunda edición de “Fuerza y Genio”, una iniciativa que pone en diálogo a creadores actuales con el Toro de Osborne, el gran icono cultural que en 2026 celebrará su 70 aniversario. Después del impacto de la colaboración con Palomo Spain en 2024, la compañía ha elegido este año a María José Llergo, una de las voces más potentes y auténticas de la nueva generación, capaz de abrazar la raíz flamenca y andaluza mientras la lleva a territorios inéditos.

El núcleo de la colaboración es el poema audiovisual El toro, el duende y yo, escrito y narrado por la propia Llergo. En él, la artista cordobesa establece un paralelismo emocional entre su propio proceso creativo —guiado por ese “duende” inexplicable del que hablaba Lorca— y la fuerza silenciosa del Toro que lleva décadas vigilando las carreteras españolas.

“Cuando el duende me llama, tiemblo y voy con él”, dice Llergo en la pieza, que ya está disponible en las redes sociales de Toro de Osborne y en su web oficial.La propuesta se materializa también en una escultura cerámica en edición limitada creada mano a mano con el artista Luis Torres. La obra reinterpreta la silueta clásica del Toro con una mirada sensible y contemporánea, convirtiéndose en objeto de coleccionista que une tradición artesanal y vanguardia. Las piezas, numeradas y firmadas, se pueden adquirir desde hoy en www.torodeosborne.com.

Para Rocío Osborne, directora de comunicación del grupo, “Fuerza y Genio demuestra que el Toro sigue siendo un lienzo vivo sobre el que los nuevos creadores pueden proyectar su visión de España. María José Llergo y Luis Torres representan exactamente eso: la conexión entre arte y emoción, entre lo que fuimos y lo que queremos ser”. Con esta segunda entrega, Osborne consolida un proyecto anual que reivindica la autenticidad como el valor más poderoso de la cultura española.