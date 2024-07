La fiesta rococó a lo 'Bridgerton' de Jennifer López bien lejos de Ben Affleck

Jennifer López acaba de cumplir 55 años y para celebrar este momento convocó entre los suyos una fiesta rococó, un jologorio al que era imprescindible acudir vestido con atuendo Bridgerton. No estaba convocado el marido de la cantante y actriz, Ben Affleck, pero más allá de su labor profesional como actor él no es muy partidario de estas fantasías carnavalescas. Es una de las razones de la ruptura, parece que definitiva, de la pareja. Affleck, ya han comentado desde su entorno, no aguanta ya tanta gente alrededor de JLo que le impide estar a gusto y con tranquilidad. El matrimonio y segunda oportunidad de la pareja no va a rebasar los tres años.

En la fiesta estaba la madre de la jubilosa cumpleañera, Guadalupe, suegra con todos los tópicos con la que el actor y director no se lleva precisamente bien.

Mientras cada uno está lejos del otro, incluso en otra costa como pasó durante el señalado 4 de julio, Jennifer se lo ha pasado en grande, o al menos así lo ha querido compartir, este pasado fin de semana con su cumpleaños rococó. En las imágenes del vídeo se observa lo desbordante de su cumpleaños en honor a la ficción de Netflix y su universo de excesos. Un vídeo para 251 millones de followers en instagram, así que se convierte en viral de inmediato.

Para recibir a los asistentes en el cóctel y cena Jennifer vestía un pomposo modelo dorado que cambió para el baile (decimonónico) por un vestido de color verde pensado para seguir el ritmo y también para asombrar a los asistentes con sus cualidades de voz y coreografía. Una fiesta con Jennifer López es una exhibición, lo que tampoco llevaba bien su ya declarado ex, a falta del anuncio de un divorcio en próximas semanas.