La fiesta invernal que reúen a Leire Martínez, Marina Rivers y Anabel Pantoja

La quinta edición de Nevalia aterriza en la estación de Aramón Formigal-Panticosa del 5 al 8 de marzo, consolidándose como la experiencia invernal de referencia para la Generación Z de la mano de Ron Barceló. El plato fuerte de este año será la actuación del dúo australiano Nervo en Marchica, quienes traerán su energía de festivales internacionales como Tomorrowland al Pirineo aragonés, compartiendo cartel con el esperado showcase de Leire Martínez y las sesiones de figuras como DJ Nano o Innmir.

El evento no solo destaca por su oferta musical, que incluye desde batallas de reguetón hasta un jacuzzi caribeño a pie de pista, sino también por una exclusiva lista de invitados. Rostros de la cultura digital como Marina Rivers, los hermanos Buyer, Anabel Pantoja y el finalista de OT Guille Toledano se darán cita en esta edición, que promete ser la más ambiciosa hasta la fecha al fusionar nieve, talento emergente y los nombres más influyentes del panorama actual.

El evento también apuesta por la innovación en el ocio de montaña mediante el Nevalia Beach Club, un original concepto que traslada el ambiente del Caribe al corazón del Pirineo. En el Garmet Lounge, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta efímera que incluye desde jacuzzis y hamacas sobre la nieve hasta sesiones diurnas protagonizadas por DJ Nano e Isaac Corrales. Esta combinación de climas y estilos busca romper con el esquema tradicional del esquí, ofreciendo un refugio de color y relax entre jornada y jornada de deporte.

Para los amantes de los ritmos urbanos, la programación reserva un espacio destacado a las Roneo Party en el M Big Room. Estas citas se presentan como auténticos combates musicales en un ring de boxeo, donde diversos artistas se enfrentarán en batallas de reguetón para decidir quién domina mejor la pista. Nombres como Hidalgo, Barce y Carmen de la Fuente serán los encargados de subir los decibelios en estos duelos que mezclan los clásicos del género con las tendencias más actuales de la música de baile.

Finalmente, la integración de perfiles tan diversos como los hermanos Buyer, procedentes del universo de la Kings League, o Carlota Melendi, refuerza el carácter multidisciplinar de esta quinta edición. Nevalia no solo se confirma como un festival de música, sino como un punto de encuentro para la creación de contenido y las nuevas comunidades digitales. Con más de 200 invitados conviviendo en un entorno natural incomparable, la marca logra un año más fusionar la exclusividad de un resort de lujo con la cultura pop más vibrante del momento.