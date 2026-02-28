El festival boutique de Marbella que cumple 15 años y lo celebra con un cartel repleto de estrellas

Uno de los grandes acontecimientos culturales y musicales del verano español cumple quince años y lo celebra con un cartel de dimensión internacional. Starlite Occident, el festival boutique que cada verano convierte a Marbella en el epicentro de la música en directo en Andalucía y en toda España, presenta el primer avance de su programación aniversario con una combinación única de estrellas globales y grandes nombres del panorama nacional.

Lenny Kravitz, Maroon 5, Ozuna y Yandel encabezan este primer anuncio, que confirma la relevancia de una edición histórica y el papel de Starlite Occident como uno de los principales referentes musicales del país. Año tras año, el festival refuerza su vínculo con el público español y andaluz, consolidándose como una cita imprescindible del verano.

Celebrado en la emblemática cantera de Nagüeles, un enclave natural único en plena Costa del Sol, Starlite Occident ha redefinido el concepto de concierto en directo en España. Su formato boutique, con aforo limitado y una cercanía excepcional entre artista y público, ofrece una experiencia íntima y diferencial que ha convertido a Marbella en una parada clave dentro de las grandes giras internacionales.

El primer avance del XV aniversario reúne artistas de distintos géneros y generaciones, reflejando la diversidad musical que caracteriza al festival: Ozuna (19 de junio); Lenny Kravitz (29 de junio); Danny Ocean (4 de julio); Grupo Frontera (6 de julio); Maroon 5 (7 de julio); Deep Purple (9 de julio); Elvis Crespo (11 de julio); Jean-Michel Jarre (13 de julio); Yandel Sinfónico (18 de julio); Diana Krall (21 de julio); Carlos Rivera (22 de julio); Zucchero (28 de julio); Manuel Turizo (30 de julio); Mau y Ricky (30 de julio); Sergio Dalma (4 de agosto); Gente de Zona (5 de agosto); Delaossa (6 de agosto); OMEGA 30 Aniversario con Kiki Morente & Lagartija Nick (15 de agosto); y Antoñito Molina (19 de agosto).

Durante quince años, Starlite Occident ha consolidado a Marbella y Andalucía como uno de los grandes destinos musicales del verano europeo, atrayendo a público de toda España y posicionando la Costa del Sol como un punto de encuentro cultural de primer nivel. Por su escenario han pasado artistas como Elton John, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Ricky Martin, Andrea Bocelli, Luis Miguel o Enrique Iglesias, convirtiendo el festival en una cita imprescindible del calendario cultural español.

Su formato boutique, unido a una cuidada propuesta gastronómica, cultural y de ocio, ha contribuido a reforzar el posicionamiento de Marbella como uno de los grandes polos de atracción turística y cultural del verano en Europa.