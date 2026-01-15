La comparsa de Andy Morales bromea con la supuesta pelea que mantuvieron Andy y Lucas

La traumática separación de Andy y Lucas ha llegado hasta el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. El artista gaditano, que ha iniciado una nueva etapa en solitario con el lanzamiento de su single Marioneta, participa en la comparsa del Chapa El Desguace en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.

En la actuación de El Desguace no se han olvidado de la supuesta pelea que mantuvieron Andy y Lucas en uno de los conciertos de su gira de despedida. Cuando la comparsa tocaba el tema de una pareja que intentaba salvar su relación acudiendo a terapia, los miembros de la agrupación se giraron para replicar a Andy sobre el escenario. “Pues el Andy ha estado 20 años así con el Lucas y han acabado los dos a piñas”, dijeron para provocar la risa de los presentes en el Gran Teatro Falla.

Tras el revuelo originado por el triste final del dúo musical, Andy Morales está muy ilusionado con su nueva etapa en solitario. “Me siento muy liberado de todo, muy contento y muy feliz. Estoy haciendo lo mío laboral y profesionalmente”, dijo en declaraciones recogidas por este medio.