Carlos Herrera: un abuelo primerizo de un nieto bético y con sus orejas

Alberto Herrera y su esposa Blanca Llandrés han sido padres de su primer hijo en común, Marcos. El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero anunciaba la noticia en las ondas radiofónicas. “Mi mujer Blanca es la cosa más grande que me ha pasado en la vida, jamás conoceré a nadie que la iguale. Es imposible que quiera más de lo que quiero a mi mujer y me ha entregado el mayor regalo que Dios le hizo al hombre. Soy el padre más feliz del mundo. Ojalá Marcos mire a la vida con los ojos de su madre”, declaraba.

El joven sevillano bromeaba con el parecido físico del bebé con Carlos Herrera. “Tiene las mismas orejas”. Precisamente, su progenitor será la persona que le sustituya en la radio durante su baja por paternidad.

Ana Rosa Quintana, en su programa matinal, ha querido conocer cómo se encuentra Carlos Herrera en su nuevo papel de abuelo. El director de Herrera en Cope está pletórico con la llegada de un nuevo miembro a su familia. “Es nieto y a pesar, de mi insultante juventud, mi aspecto casi aniñado, nadie lo diría, pero soy abuelo. De un niño que es muy bueno, es muy guapo y se porta muy bien, hace todo lo que tiene que hacer”, ha explicado.

El reconocido locutor radiofónico tiene claro cuál será el equipo de su nieto Marcos. “Es del Betis ya”, ha asegurado. Carlos Herrera no ha ocultado la satisfacción que siente con la llegada al mundo de su primer nieto. “Sí, claro, a quién no se le cae la baba con un bebé y más si es troncal, de tu familia. Hay expertos sexadores de bebés, como si fueran sexadores de pollos, que saben a quién se parece y encuentran parecidos. La tía Eugenia tenía la misma oreja, pero la verdad es que es una monada, que te voy a contar”, ha apuntado sobre los primeros parecidos que se le atribuyen al pequeño Marcos.