El cantante onubense Pitingo es fotografiado junto a su novia, Laura Escudero

El cantante Pitingo ha atravesado en los últimos meses un período crítico en lo personal, entre el anuncio de la ruptura con su mujer, que tiempo atrás se había materializado, y un nuevo amor con el que ha iniciado una nueva etapa vital. El cantaor nacido en 1981 en Ayamonte, que en su DNI aparece comoo Antonio Manuel Álvarez Vélez, reside en la actualidad en República Dominicana y la revista Diez Minutos lleva a su portada las imágenes de una escapada profesional a Mardri junto a su pareja, Laura Escudero.

Su nuevo amor es precisamente la primera mujer de la que estuvo enamorado. En su comunicado en las redes del pasado octubre, donde anunciaba su separación de Verónica Fernández, presentaba a Escudero como un eco del pasado: "Con el paso del tiempo, la vida me ha regalado una etapa junto a Laura, mi primer amor, a la que conocí hace más de 30 años y la vida nos ha unido otra vez", adelantó a sus seguidores. Se conocieron cuando ambos tenían apenas 14 años. Tras toda una vida por caminos separados, tres decenios después han querido darse una oportunidad estando juntos. Pero Laura no fue la causante del divorcio de Pitingo. "Quiero dejarlo claro: ella no fue el motivo de mi separación. Nuestra relación comenzó mucho tiempo después", quiso aclarar el artista.

El cantante Pitingo / José Ángel García

Su ex mujer, Verónica también era un amor de juventud. Él tenía 16 años, y ella 15 cuando se conocieron en una feria en el barrio madrileño de Alameda de Osuna. En la pista de coches de choque, como dice la canción. La pareja estuvo unida durante esos 30 años en los que de vuelta Antonio se reencontró con Laura.

En septiembre de 2008, tras más de doce años de relación, Pitingo y Verónica Fernández, contrajeron matrimonio en una ceremonia civil en Madrid. Una boda en plena popularidad de Pitingo a la que acudieron amigos y numerosos famosos. Cuatro años después, en 2012, nació el hijo de este matrimonio, Manuel. La buena relación que tiene el cantante con su ex pasa por los cuidados y custodia tranquila del pequeño.

Las grietas en el matrimonio de Pitingo aparecieron hace unos años, tras la mudanza a Punta Cana en 2021. El alejamiento de Verónica de su familia en España fue fundamental para que la relación se resquebrajara. Durante el pasado verano ya se daba por hecha la separación que se confirmó en octubre. Y con esa ruptura acaecida a mediados de 2024, el nuevo amor del cantante, captado ahora en Madrid junto a Laura Escudero, que es community manager y responsable de una firma de cosméticos. En la presentación de su nuevo gira, acto celebrdo en El Corral de la Morería de Madrid, el cantante ha reconocido que su separación matrimonial le ocasionó una "importante depresión" y que su nueva pareja le ha permitido salir de ese bache. Los hijos de ambos conviven y han formado una familia estable y feliz. De cara a 2026 el ayamontino cuenta con una gira que le va a permitir reencontrarse con el público y emprender una renovada trayectoria