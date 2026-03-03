La boda soñada por Anna Ferrer Padilla va tomando forma: celebración en Cádiz y dos vestidos para la ceremonia

Anna Ferrer y Mario Cristóbal se darán el 'sí, quiero' el próximo mes de septiembre en una ceremonia civil que tendrá lugar en Cádiz.

Anna Ferrer Padilla ha activado la cuenta atrás de su boda con Mario Cristóbal, con el que lleva varios años de noviazgo. La hija de Paz Padilla ha confirmado los principales detalles de su boda en una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!, en la que aborda asuntos tan importantes como la fecha, los vestidos que llevará ese día tan especial y la ceremonia que quiere preparar.

La influencer anunciaba el pasado mes de octubre su compromiso con Mario Cristóbal. Desde aquel momento, la pareja se puso manos a la obra para preparar los detalles del enlace. La celebración de la boda tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Cádiz, la tierra de su madre y donde viaja siempre que puede con su prometido.

“Es el mejor momento para estar allí, sigue haciendo muy buen tiempo y puedes disfrutar más de sus playas”, ha comentado la creadora de contenido de 29 años.

Anna Ferrer y Mario Cristóbal mantienen una larga amistad de 15 años, que finalmente pasó a convertirse en una relación sentimental. Ambos están avanzando juntos hasta la llegada del gran día, cuidando todos los pormenores de un evento que pretenden que sea inolvidable.

Cuando tan solo quedan seis meses para la boda, Anna Ferrer ya ha decidido que vestidos lucirá. La influencer ha desvelado que serán dos vestidos diferentes. Así lo ha contado en las páginas de la revista ¡Hola!. “Voy a jugar con dos estilos diferentes. Solo he visto un boceto, pero diría que será un estilo sencillo y elegante, no demasiado clásico. Pero no esperéis nada muy extravagante. Eso no va conmigo”, ha explicado.

La hija de Paz Padilla ha depositado su confianza en dos diseñadoras españolas para sus vestidos de boda. “Inuñez me está haciendo el primer vestido y Claudia Llagostera el segundo. Fueron las dos única diseñadoras que visité: me encantaban ambas”, ha relatado.

La creadora de contenido también se ha pronunciado sobre la celebración que desea para el día más especial de su vida. “Será civil. Nos apetece mucho hacer una ceremonia algo especial, en la que nuestra gente pueda participar y sea muy nosotros. Seguiremos algunas tradiciones en la boda, ¡pero no todas!”, ha aclarado.