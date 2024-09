Ana Obregón se derrumba tras escuchar el duro testimonio de Ángel Llàcer

Ana Obregón no ha podido reprimir las lágrimas al escuchar el duro testimonio de Ángel Llàcer.

Ángel Llàcer ha sido protagonista en los últimos meses por una enfermedad que pudo costarle la vida. El productor, que contrajo la bacteria shigella durante un viaje a Vietnam, reconoció que llegó a despedirse de sus seres queridos en una de sus hospitalizaciones en la UCI.

El presidente del jurado de Tu cara me suena, tras ofrecer su primera entrevista en el programa Col·lapse de TV3, ha intervenido de manera telefónica en el magacín Y ahora Sonsoles, donde ha confirmado que temió seriamente por su vida. “No quería irme sin decir adiós. Intentaba animar a mi madre, aunque estaba decidido a morirme”, ha comenzado diciendo.

En el plató del programa de Sonsoles Ónega se encontraba una de sus nuevas tertulianas, Ana Obregón, que ha sentido como suyas las palabras de Ángel Llàcer. “Perdóname. Es muy difícil para mí. Ese momento con tu madre lo entiendo perfectamente. A mi hijo no me atreví a decirle que no iba a vivir”, ha dicho con lágrimas en los ojos tras recordar lo que le sucedió con Aless Lequio, su hijo fallecido a causa del cáncer.

El momento en el que Ana Obregón se emociona en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. / ATRESMEDIA

La actriz ha puesto en valor los momentos vividos con las personas queridas. “Hay que coleccionar esos momentos con las personas que quieres. Vamos muy rápido. Coleccionamos cosas, pero lo que realmente importa son esos momentos”, ha destacado.

Ana, que tiene siempre presente a su hijo, se ha derrumbado en el plató de Y ahora Sonsoles tras escuchar el testimonio del jurado de Tu cara me suena. “Las lágrimas sanan el alma. Cada vez que lloro es porque sé que la vida es única”. La colaboradora ha terminado lanzando un consejo a todos sus compañeros. “Por favor, estad con las personas que queréis y dedicadles tiempo. Cuando te vas, es lo único que te llevas”, ha zanjado.