Álvaro Morata y Alice Campello, ¿sobrevivirán a una nueva crisis de pareja?

Los rumores de crisis vuelven a sonar con fuerza en la pareja formada por Álvaro Morata y Alice Campello. En el verano de 2024 decidieron romper su relación sentimental de ocho años de manera inesperada. Unos meses más tarde, en enero de 2025, el matrimonio optaba por darse una nueva oportunidad para recuperar su proyecto de familia en común junto a sus cuatro hijos.

La periodista Anna Gurguí ha lanzado la voz de alarma, ya que existen señales de un distanciamiento de la pareja. Al igual que ocurriese en la anterior ruptura, Morata y Campello han cambiado sus descripciones de Instagram en las que se mencionaban mutuamente.

El periodista Javi Hoyos ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que corrobora la información de Gurguí y ofrece más datos sobre la crisis del matrimonio. El periodista ha confirmado que Morata y Campello están atravesando una crisis y que no hay implicadas terceras personas. Ambos se quieren un montón, pero no pasan por un buen momento.

“Son una pareja que están intentando salir adelante con su relación. Esto es un bache. Me consta que están atravesando una crisis. Se quieren un montón, mucho, al igual que la otra vez que rompieron se quieren mucho. No sabremos si saldrán adelante, o no. Es verdad, y lo hemos visto, que ellos son muy impulsivos en las redes sociales a la hora de compartirnos lo que les pasa”, ha explicado el colaborador de D Corazón.

Javi Hoyos asegura que ambos están poniendo todo de su parte para arreglar los problemas de convivencia que vienen arrastrando. “Pero eso no quiere decir que la relación esté rota. Ellos no se llegan a entender en ciertas cosas, pero están luchando por esa familia que tienen en común. Quieren intentar que el ruido sea el menor posible en torno a esta situación, porque están luchando por el amor que se tienen y a lo que más quieren que es esa familia que han construido”, ha zanjado.