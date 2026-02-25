Alba Carrillo, directa a por Egoitz Txurruka: “Está buenorro y encima hetero”

Alba Carrillo, siempre sin pelos en la lengua, es uno de los rostros más punzantes de la renovada TVE. La modelo ha protagonizado un momento embarazoso con una de las nuevas caras de la cadena pública, el presentador Egoitz Txurruka. Todo ha ocurrido en una entrevista en El despertador de RNE que ha acabado por unos derroteros inesperados. La televisiva no ha podido disimular la tensión sexual del momento.

“Yo normalmente no estoy así eh?”, ha comentado Alba con cierto nerviosismo. “Estáis guapísimos y guapísimas. ¿Tú como sueles estar?”, ha dicho el presentador vasco de RTVE. “No, yo estoy más tranquila. Pero chico, me han dicho: trabaja en la tele, está buenorro, y toda la razón, ¡eh! Y encima hetero”, ha replicado Alba en un alarde de sinceridad. “O era Broncano o era él”, ha bromeado Torito, también presente en la tertulia radiofónica.

La colaboradora de D Corazón ha reconocido de manera descarada que estaba ligando con Txurruka. “Yo quiero ser como cuando tú vas a probar un colegio que está de moda que te ponen como un lazarillo que te enseñe. Yo te enseño todo. Digo de RTVE eh”, ha declarado. El presentador de Trivial Pursuit ha aclarado que aún no conoce Prado del Rey porque las grabaciones de su concurso se realizan en Pozuelo. “Dejadme, que estoy ligando. Ah, muy bien, me viene muy bien la zona”, ha afirmado.

Txurruka ha compartido una información que ha subido la temperatura de Alba Carrillo. El presentador ha explicado que tiene amigos que cortan troncos y levantan piedras, aunque él no suele hacerlo. “Buah, ¡cómo me pone eso!”, ha desvelado Alba.

La modelo ha lanzado un último dardo a Txurruka aludiendo a la mesa del estudio de radiofónico. “Yo soy más de subirme a la encimera, pero si me tengo que subir… a esta encimera de aquí. Me encanta”, ha confesado Alba en una mañana de radio sin precedentes en RTVE.