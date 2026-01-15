La UCO pide investigar las cuentas de una empresa que recibió pagos de Servinabar y de ex directivos implicados en el caso Cerdán

La UCO pide al juez del caso Koldo investigar cuentas de una empresa que recibió pagos de Servinabar y de ex directivos implicados en el caso Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo que les autorice a investigar a la sociedad cooperativa Erkolan, que habría recibido un total de 367.290,43 euros por parte de Servinabar, la mercantil vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona investigados.

En un oficio, los investigadores solicitan al magistrado Leopoldo Puente que dirija una serie de mandamientos judiciales a las entidades financieras en las que tenían cuentas tres exdirectivos de Acciona investigados por los presuntos amaños de obra pública: el que fuera director de la zona sur de Acciona Construcción España Manuel José García Alconchel, el exdirector de Construcción de Acciona para España Justo Vicente Pelegrini y el exdirector de la zona norte Tomás Olarte.

En concreto, el Instituto Armado pide que se recaben "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado" al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). De igual forma, solicita todos los movimientos realizados en sus cuentas desde 2014 hasta el día de recepción del mandamiento judicial.

El magistrado acordó la imputación de los tres a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

En el caso de la información bancaria solicitada respecto a Erkolan, los agentes explican que Servinabar transfirió la citada cantidad entre junio de 2020 y mayo de 2025. Un periodo, indican , que "corresponde con la contratación de Belén Cerdán", la hermana del ex dirigente socialista, por parte de Servinabar.

Cabe destacar que fuentes del entorno de la defensa de Cerdán explicaron el pasado mes de julio que Belén Cerdán trabajó del 1 de enero al 30 de junio de 2020 en Servinabar como administrativa cobrando por meses 2.000 euros netos. A continuación habría pasado a trabajar en la asesoría responsable de las cuentas de Servinabar por el mismo dinero y con las mismas funciones.