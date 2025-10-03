La UCO detecta gastos de 95.437 euros de Ábalos sin justificación bancaria.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado "desembolsos" del ex ministro José Luis Ábalos que ascenderían a 95.437 euros y que "no habría compensado por vía bancaria", entre los que figuran pagos a terceras personas, cuotas a una fundación vinculada a él y 20.799 euros en "gastos personales".

Así consta en el informe patrimonial remitido por la UCO al Tribunal Supremo, en el que los investigadores refuerzan su tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados", que coinciden con el momento en el que se produjeron los hechos que se investigan en el caso Koldo.