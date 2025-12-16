Sumar exige una reunión de urgencia al PSOE, pero no se plantea salir del Gobierno

Sumar no se plantea salir del Gobierno, pero ha exigido una reunión urgente con el PSOE para recibir explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas que, a su juicio, tiene "paralizado" a su socio en el Ejecutivo.

"Estamos muy contrariados y muy preocupados porque nuestro socio de Gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable", ha dicho el diputado de IU Enrique Santiago en una rueda de prensa en el Congreso junto a representantes del resto de partidos de Sumar que forman parte del Gobierno de coalición.

Por ello, ha añadido, desde el espacio Sumar han pedido ya una reunión al PSOE con el objetivo de "recibir explicaciones" y "poner a funcionar al cien por cien la acción de Gobierno".