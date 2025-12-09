Sánchez vuelve a respaldar a García Ortiz por "defender la verdad": "Quien tiene que pedir perdón es Ayuso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a apoyar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el día en que se ha hecho público el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo que le condena por revelación de secretos, señalando que ha defendido "la verdad". A continuación ha señalado que quien tiene que pedir perdón es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"¿Y hoy dan lecciones de qué, de una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?", ha lanzado el jefe del Ejecutivo en un acto de la UGT por el centenario de la muerte del fundador del sindicato y del PSOE, Pablo Iglesias Posse.

"Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidades a la señora Ayuso es el señor (Alberto Núñez) Feijóo", ha seguido, en referencia al líder nacional del PP.

Sánchez ha reiterado su defensa del fiscal horas después de que se hiciese público el contenido de la sentencia del TS contra García Ortiz, que le condena por el envío de la cadena de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso y la Fiscalía, en la que el primero ofrecía un acuerdo ante un presunto delito fiscal de su cliente y también por la posterior nota de prensa, asumida en primera persona por entonces fiscal general.

Sánchez ha seguido cargando contra Ayuso a la que ha acusado de hacer negocio con la privatización de la sanidad pública, "un derecho fundamental de los ciudadanos" y considera que Feijóo "se pliega a la jefa" en lugar de pedirle responsabilidades.