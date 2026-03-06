Sánchez comparecerá en el Congreso para informar sobre la posición de España en la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Esta comparecencia llega después de que España se negara a permitir el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para operaciones estadounidenses contra Irán, y tras ordenar el envío de la fragata Cristóbal Colón a aguas chipriotas en una misión defensiva junto a efectivos franceses y griegos.

Según han confirmado fuentes del Ejecutivo, Sánchez aprovechará la intervención parlamentaria para presentar también las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo 19 de marzo, por lo que previsiblemente la sesión tendrá lugar durante la última semana del mes. La solicitud del presidente se produce después de que el Partido Popular reclamara su comparecencia urgente en la Cámara Baja y exigiera que el envío de medios navales al Mediterráneo Oriental se someta a la autorización del Parlamento.

El contexto de esta comparecencia se enmarca en la negativa de España a ceder sus instalaciones militares para los ataques contra Irán tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos el pasado sábado. El presidente del Gobierno retomó el martes la bandera del No a la guerra en una comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa, reivindicando la vigencia del derecho internacional y subrayando que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" solo por el miedo a represalias comerciales o diplomáticas.

La posición del Gobierno español ha desatado la ira del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado con cortar las relaciones comerciales con España y ha lanzado varios ataques verbales contra el Ejecutivo de Sánchez. Estas amenazas incluyen la posibilidad de un embargo comercial que podría afectar a diversos sectores de la economía española que mantienen vínculos estrechos con el mercado estadounidense.

El envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre

Pese a oponerse frontalmente a la escalada bélica en la región, el Ministerio de Defensa informó el jueves del despliegue de la fragata Cristóbal Colón hacia aguas chipriotas. El buque de guerra, que es el más avanzado de la Armada española, navegará en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para proporcionar protección y defensa aérea a Chipre, país miembro de la Unión Europea.

Esta decisión se adoptó después de que un dron iraní impactara en una base militar británica situada en la isla chipriota, lo que ha elevado el nivel de alerta en todo el Mediterráneo Oriental. El Gobierno sostiene que existe una diferencia sustancial entre una misión de ataque y otra de defensa, argumentando que la presencia española en aguas chipriotas responde a un compromiso de protección a un Estado miembro de la UE y no a una operación ofensiva.

El Partido Popular ha exigido que la participación en esta operación sea autorizada por el Congreso de los diputados, argumentando que se está enviando un buque de guerra a una zona de conflicto activo donde los soldados españoles se exponen a ser atacados. Los populares consideran que la Ley de Defensa Nacional exige la aprobación parlamentaria para este tipo de despliegues en áreas donde ya hay operaciones militares en curso.