El rey Juan Carlos denegó a Armada que acudiera a La Zarzuela ya en los primeros momentos del golpe

El rey Juan Carlos denegó que el general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, acudiese al Palacio de la Zarzuela ya en los minutos posteriores al asalto del Congreso por el teniente coronel Tejero.

Así consta en un documento del CNI desclasificado por el Ministerio de Defensa este miércoles sobre el golpe de Estado del 23-F. Titulado, Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero.

"Entre las 18:30 y las 19:00 el Rey recibe una llamada del general Armada, que pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela, mientras el teniente general Gabeiras seguía en el EME (Estado Mayor del Ejército). Su Majestad le contesta que no, que continúe en su puesto", descubre el documento, centrado en una descripción de los sucesos del 23 y 24 de febrero de 1981 "según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela".

Jefe de la Acorazada: "Esto cambia por completo la situación"

El Rey oyó por radio en directo cómo se asaltaba el Congreso a las 18:22 horas. El secretario general, Sabino Fernández Campos, comprueba inmediatamente que el Rey conoce los acontecimientos y empiezan los contactos telefónicos para conocer la situación.

Sobre las 19:00, Fernández Campo habla con el general Juste, jefe de la Division Acorazada, quien pregunta insistentemente si el general Armada se encontraba en el Palacio de la Zarzuela. "(Tenía más interés por conocer dicha noticia que por dar conocimiento de la situación de la División)", señala el documento.

Fernández Campo le responde que "en absoluto está en Zarzuela el general Armada, a lo que contesta el general Juste: "Esto cambia totalmente la situación".